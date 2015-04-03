برگزاری جشنواره همگانی تنیس روی میز روز طبیعت در ۶ بوستان قم

محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های توسعه همگانی رشته تنیس روی میز در بین عموم مردم قم یکی از برنامه‌های جدی هیئت تنیس روی میز قم را شامل می‌شود و بر این اساس، برنامه‌هایی در سال ۹۴ در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جشنواره همگانی تنیس روی میز روز طبیعت در روزهای ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه در قم برگزار شد و اقشار مختلف مردم اعم در رده‌های سنی مختلف در این طرح عمومی و نشاط آور که هدف توسعه همگانی را دنبال می‌کرد شرکت کردند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: طرح جشنواره بزرگ همگانی تنیس روی میز روز طبیعت در بوستان‌های هاشمی، عدالت، مهدی، فرهنگیان، علوی و شهید بنیادی قم برگزار شد و در خلال این جشنواره، مسابقاتی نیز به مناسبت روز جهانی تنیس روی میز مصادف با ۶ آوریل برگزار شد.

عموئیان بیان داشت: جشنواره‌های همگانی تنیس روی میز این حسن را دارد که علاوه بر دنبال کردن اهداف همگانی و آشنایی مردم با رشته تنیس روی میز، فضا برای استعدادیابی از میان دختران و پسران نونهال و نوجوان نیز فراهم می‌شود.

وی عنوان کرد: در ادامه برنامه‌های بهاره هیئت تنیس روی میز استان قم، مسابقات تنیس روی میز جام نوروز امروز در سالن شهید محمدی ورزشگاه جهان پهلوان تختی قم برگزار می‌شود و رقابت‌هایی در روز جهانی تنیس روی میز نیز در قم در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: مسابقات روز جهانی تنیس روی میز همزمان با ایران در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود و فدراسیون جهانی تنیس روی میز بر انجام مسابقات و برنامه‌های عمومی تنیس روی میز در نقاط مختلف جهان در روز ۶ آوریل، تاکید فراوانی دارد.

عموئیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اعزام پینگ پنگ بازان قمی به کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: تیم تنیس روی میز قم اواخر فروردین ماه در مسابقات دور برگشت لیگ بر‌تر تنیس روی میز جوانان و امید کشور در سنندج به میدان می‌رود.