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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

فیلم/ ادامه زندگی با روشهای کهن در روستای صخره ای میمند

فیلم/ ادامه زندگی با روشهای کهن در روستای صخره ای میمند

کرمان - روستای صخره ای میمند در حالی در آستانه ثبت جهانی قرار دارد که همچنان مردمانش به روشهای کهن زندگی می کنند و به زبان فارسی کهن سخن می گویند.

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به گزارش خبرنگار مهر، میمند مرکز دهستان میمند، بخش مرکزی، شهرستان شهربابک، واقع در استان کرمان می‌باشد. در ۳۶ کیلومتری شمال شرقی شهر بابک قرار دارد و دشت خاتون‌آباد (دهشتران) در جنوب و کوه خورین در شمال غربی آبادی است.

 روستای میمند دست آوردی بی نظیر از نبوغ هنری بشر در گذشته‏ های دور است به نحوی كه با استفاده از حداقل امكانات به بهترین شیوه از معماری در بستر طبیعی موجود دست یافته ‏اند.

این روستا به دلیل آنكه در درون زمین كنده شده است و در مقابل گرما و سرما و عوامل جوی مختلف مقاومت زیادی داشته است،‌ پس ازسالها به صورت نسبتا سالم باقی مانده است. نمایش نقشه به صورت PDF از دلایل ماندگاری این روستا و در واقع از ارزشهای ویژه این مكان، ارتباط تنگاتنگ سنت زیست و معیشت و سنت ساخت اهالی با طبیعت پیرامون است، به طوریكه به صورت یك چرخه بسیار قوی به پایداری و سازگاری با كلیه عوامل طبیعی پیرامون رسیده و با پیشرفت تكنولوژی و جایگزین شدن شیوه های ساخت و زیست جدید، هنوز روستا همراه با بسیاری ارزشهای برجسته به حیات خود ادامه می‏ دهد.

 

کد مطلب 2525847

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