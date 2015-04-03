فیلم/ ادامه زندگی با روشهای کهن در روستای صخره ای میمند

به گزارش خبرنگار مهر، میمند مرکز دهستان میمند، بخش مرکزی، شهرستان شهربابک، واقع در استان کرمان میباشد. در ۳۶ کیلومتری شمال شرقی شهر بابک قرار دارد و دشت خاتونآباد (دهشتران) در جنوب و کوه خورین در شمال غربی آبادی است.
روستای میمند دست آوردی بی نظیر از نبوغ هنری بشر در گذشته های دور است به نحوی كه با استفاده از حداقل امكانات به بهترین شیوه از معماری در بستر طبیعی موجود دست یافته اند.
این روستا به دلیل آنكه در درون زمین كنده شده است و در مقابل گرما و سرما و عوامل جوی مختلف مقاومت زیادی داشته است، پس ازسالها به صورت نسبتا سالم باقی مانده است. نمایش نقشه به صورت PDF از دلایل ماندگاری این روستا و در واقع از ارزشهای ویژه این مكان، ارتباط تنگاتنگ سنت زیست و معیشت و سنت ساخت اهالی با طبیعت پیرامون است، به طوریكه به صورت یك چرخه بسیار قوی به پایداری و سازگاری با كلیه عوامل طبیعی پیرامون رسیده و با پیشرفت تكنولوژی و جایگزین شدن شیوه های ساخت و زیست جدید، هنوز روستا همراه با بسیاری ارزشهای برجسته به حیات خود ادامه می دهد.
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