ولی فقیه مهم ترین پایه هم دلی و هم زبانی ملت و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه به امامت آیت الله شیخ مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمانشاه در محل مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد.

آیت الله علما در خطبه های این هفته با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها اظهار داشت: بدون شک این اقتدار حاصل فداکاری های کسانی است که در طول تاریخ نظام فداکاری های زیادی را انجام داده اند.

وی یکی از اولین زمینه های اقتدار ایران را 12 فروردین ماه و حمایت حداکثری مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: این روز برای ما روزی بزرگ محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمانشاه همچنین به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 اشاره کرد و گفت: ما می بینیم که امروز طرف های زورگو و عربه کش اعتراف می کنند که تنها راه حل موضوع مذاکره با ایران است.

علما در ادامه خطبه های امروز در خصوص شعار سال 1394 گفت: شعار "دولت و ملت هم دلی و هم زبانی" که توسط رهبر معظم انقلاب برای امسال مطرح شد بیانگر این است که نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ما در حقیقت یکی هستند و تفاوتی میان آن ها نیست.

علما گفت: هر سال شعارهایی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده اند که این شعارها را بایستی همواره به خاطر سپرده و اجرایی شوند.

وی افزود: مردم همیشه پشتیبان نظام بوده اند و نشان داده اند که از حکومت مردمی کشور خود دفاع می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: در کنار مردم دولت نیز بایستی به این شعار توجه جدی داشته باشد و برای پیشرفت کشور در تمامی عرصه بکوشد.

به گفته علما دولت بایستی تلاش کند تا با برقرار کردن عدالت اقتصادی در راستای حمایت از مردم قدم بردارد.

وی مهم ترین عامل وحدت و همدلی میان دولت و مردم را وجود مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: ولی فقیه پایه اصلی هم دلی مردم و دولت است و بایستی این مسئله همیشه مورد توجه ما باشد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه گفت: در این میان که بر هم دلی و هم زمانی دولت و ملت تاکید می شود این نکته را نباید فراموش کرد که راهنمایی کردن ها و تذکر دادن ها به دولت به حاشیه برود و این دلسوزی ها بایستی ادامه داشته باشد.

علما در پایان با اشاره به فعالیت دستگاه های مختلف در ایام نوروز گفت: فعالیت افراد شاغلی در دستگاه هایی که در ایام نوروز فعالیت می کردند قابل تقدیر است.