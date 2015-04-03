به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با تصویه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت سالروز رحلت ام البنین همسر گرانقدر حضرت علی (ع) و مادر قمر بنی هاشم به بیان ویژگی‌های این بانوی بزرگوار اشاره کرد و او را زنی نمونه دانست که خود را کنیز و خادم فرزندان حضرت زهرا می دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: امام زمان بر گردن ما حقوقی دارد و ما آن را در دعای ندبه زمزمه می‌کنیم؛ انتظار آن حضرت و ترک محرمات و انجام واجبات می تواند از جمله حقوق آن حضرت است که ما باید آن را انجام دهیم.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد با اشاره به شعار امسال با عنوان دولت ملت همدلی و همزبانی، افزود: رهبر معظم انقلاب با درایت و هوشمندی این شعار را انتخاب کردند و شاید احساس کردند رابطه دولت و ملت مطلوب نیست و خواستند که این رابطه برای پیشبرد اهداف نظام گرم‌تر شود.

وی اضافه کرد: دولت به خواسته‌های معنوی ملت توجه بیشتری کند چون که ما فقط برای مادیات انقلاب نکردیم و دولت و ملت باید با همدلی و همزبانی و رابطه‌ای خوب در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند.

امام جمعه عسلویه به مذاکرات اشاره کرد و گفت: پس از یک هفته تلاش تیم مذاکره کننده بیانیه صادر شد و تعهداتی را برای کشور ما و طرف‌های مذاکره اعلام کردند.

وی با بیان اینکه تعهدات ما قطعی و حتمی است اما تعهدات آمریکا و طرف‌های غربی با اما و اگر همراه است، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب حمایت کردند اما فرمودند خوشبین نیستم؛ انشالله مذاکره کنندگان ما نیز در تهیه سند قطعی ملاحظات منافع ملت را در دستور کار جدی قرار دهند.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد با محکوم‌کردن حمله ظالمانه حکام آل سعود، افزود: تعداد زیادی از مسلمانان مظلوم یمن به خصوص زنان و‌کودکان به شهادت رسیده‌اند اما از سازمان‌های بین‌المللی هیچ صدایی بلند نمی‌شوند؛ اگر این حملات بر علیه کشورهایی بود که در خط و منافع آنها بود، چه سر و صدا و اعتراضی می‌کردند.

وی بیان داشت: در روزهای گذشته شاهد تودیع و معارفه بخشداران مرکزی و چاه مبارک بودیم که البته زمان برای این تودیع و معارفه در تعطیلات بود که مناسب نبود.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: در اینجا از زحمات آقای احمدپور بخشدار مرکزی تشکر و قدردانی می‌کنم؛ این انسان بسیار مخلص و پرتلاش و باصداقت خدمت کردند و به بخشداران جدید هم تبریک ‌می‌گویم و برای آنان آرزوی توفیق دارم.