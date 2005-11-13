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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۹:۴۹

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام كرد:

برانكو تحت فشار قرار دارد

شكست دو بر يك تيم ايران مقابل تيم B مقدونيه در ادامه ناكامي هاي تيم ملي فوتبال باعث افزايش فشار بر روي برانكو ايوانكوويچ شده است.

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، ايران در بازي مقابل مقدونيه خيلي زود و در دقيقه هشتم بازي گل خورد اما طولي نكشيد كه وحيد هاشميان بازي را به تساوي كشيد. تيم مقدونيه دوباره در نيمه اول بر اثر سلسله اشتباهات خط دفاعي ايران به گل دست پيدا كرد.
ايران روز يكشنبه(امروز) با توگو ديدار مي كند ؛ تيمي كه در ديدار قبل با نتيجه 4 بر 2 مقابل پاراگوئه تن به شكست داده است.مقدونيه هم براي كسب عنوان اولي به ديدار پاراگوئه مي رود.

کد مطلب 252586

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