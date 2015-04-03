به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی آل هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران تبریزی با محکوم کردن حمله هوایی جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و آل سعود به مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن اظهار داشت: این حملات باید فورا متوقف شود.

وی با بیان اینکه جنایات آل سعود در یمن برهمگان مشخص و واضح شده است، افزود: رژیم آل سعود مردان، زنان و کودکان بی دفاع یمن را مورد حملات سنگین هوایی قرار می دهند.

آیت الله آل هاشم با اشاره به اینکه کشورهای عربی به جای اینکه به فکر صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه باشند با دخالت های نظامی خود در کشور یمن بانی یک جنگ دیگر در منطقه شدند، گفت: قیام مردم یمن علیه حکومت جور ناشی از نسیم بیداری اسلامی در منطقه بود.

وی با تاکید بر اینکه مردم مسلمان یمن خواسته ها و مطالبات انسانی و اسلامی خود را اعلام می کنند، ادامه داد: اقدام عربستان علیه مردم بی دفاع یمن توجیه منطقی ندارد و شمارش معکوس برای سرنگونی نظام آل سعود آغاز شده است.

امام جمعه موقت تبریز در خصوص شعار سال نیز گفت: تحقق شعار سال یعنی "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" به همکاری و وحدت همه مردم و مسئولان و همچنین داشتن نگرش و تفکر جامع و وسیعی از سوی مردم و مسئولان دارد.

وی سپس به صدور بیانیه مشترک بین کشورمان و کشورهای ۱+۵ اشاره کرد و ابراز داشت: ضروری است که عزت ملت ایران در مذاکرات درنظر گرفته شود و همچنین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در تدوین توافق نهایی به منویات رهبری توجه کنند.