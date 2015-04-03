ترافیک محورهای مواصلاتی البرز سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با مهر، ترافیک آزاد راه کرج – قزوین حد فاصل پل حصارک تا کلاک به سمت تهران را سنگین اعلام کرد و افزود: در محور کرج – چالوس از شمال به جنوب نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در سایر مسیرها ترافیک نیمه سنگین است.

رئیس پلیس راه البرز همچنین از حادثه رانندگی صبح امروز در محور کرج – قزوین محدوده هشتگرد خبر داد و افزود: در این سانحه برخورد خودروی سواری پیکان با اتوبوس متاسفانه منجر به فوت راننده پیکان که جوانی ۲۵ ساله بود، شد.

وی با اشاره به مجروح شدن دو نفر دیگر در این حادثه رانندگی افزود: این حادثه ساعت ۵ صبح امروز رخ داد.

به گفته اکبری این سانحه رانندگی به علت عدم توانایی و کنترل وسیله نقلیه ناشی از خواب آلودگی توسط راننده پیکان رخ داده است.