علیرضا شفقی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌هایش در سال جدید اینگونه توضیح داد: پس از سانحه ای که اواخر سال گذشته برای من پیش آمد، خیلی از دوستان و آشنایانم نگران این موضوع بودند که دیگر نتوانم به فعالیت های موسیقایی ادامه دهم، اما به لطف خدای مهربان هم اکنون در وضعیت بسیار بهتری نسبت به چند هفته گذشته قرار دارم و روز گذشته نیز طی اسکنی که از وضعیت مغزم انجام گرفت، خوشبختانه مشکل خاصی ندارم.

وی ادامه داد: پس از اتفاق ناگواری که برایم افتاد، نگران این موضوع بودم که حافظه موسیقایی خود را نیز از دست بدهم اما خوشبختانه هیچ گونه اتفاق بدی در رابطه با حافظه موسیقایی‌ام به وقوع نپیوسته و برنامه ریزی هایی مد نظر خود قرار داده ام تا اوایل خرداد ماه امسال برنامه های ارزشمندی را به مخاطبان موسیقی ارائه دهم.

رهبر گروه کر فیلارمونیک ایران بیان کرد: متاسفانه در برخی از رسانه ها نادرست نوشته بودند که من از ناحیه سر دچار شکستگی شده ام که ای کاش این اتفاق برایم افتاده بود! چرا که من بعد از اینکه از اسب به زمین افتادم، از داخل سر و غشای داخلی مغز دچار خونریزی شدیدی شدم که باعث شد چند روز در کما باشم اما با درایت و تلاش شبانه روزی پزشکان بیمارستان، خون هایی که در سر من جمع شده بودند، بیرون کشیده شد و خوشبختانه من از این فضای به وجود آمده، رها شدم.

شفقی نژاد افزود: با اینکه سیزدهم اسفند ماه دوستانم به مناسبت سالروز تولدم، برایم جشن گرفته بودند و من آن روز را کاملا به یاد می آورم، اما از دوستان و اقوامم شنیدم که در مدت بستری شدنم در بیمارستان، هنرمندان بزرگی چون لوریس چکناواریان، رویا نونهالی، گلاب آدینه و بسیاری از هنرمندان دیگر به دیدنم آمده بودند و من اصلا این روزها را به یاد نمی آورم. خوشبختانه هم اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار گرفته ام و خدا را شکر می کنم که سمت چپ حافظه ام که در آن حافظه موسیقایی قرار دارد، آسیب ندیده و سمت راست مغزم دچار سانحه شده بود که این مشکل نیز در حال برطرف شدن است.

این هنرمند موسیقی در پایان صحبت های خود گفت: برای روزهای آغازین خرداد ماه امسال برنامه های بسیار خوبی را برای علاقه مندان به موسیقی تدارک دیده ام که طی هفته های آینده و پس از مشخص شدن چند و چون ماجرا، اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. ضمن اینکه در همین جا لازم است از تمامی رسانه هایی که طی این مدت اخبار مربوط به بستری شدن من در بیمارستان را منعکس کردند، تشکر کنم و از تمامی هنرمندان و عزیزانی که در طول این مدت به ملاقات من در بیمارستان آمده اند، صمیمانه قدردانی داشته باشم.

علیرضا شفقی نژاد اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که در یک سانحه ورزشی با افتادن از روی اسب هنگام سوارکاری دچار ضایعه مغزی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

شفقی نژاد از جمله هنرمندان جوان و فعال عرصه موسیقی است که تحصیلات خود را در رشته مهندسی الکترونیک به پایان رسانده است. او دوره های فشرده رهبری ارکستر را زیر نظر منوچهر صهبایی و گورگن موسسیان به پایان رسانده است. حضور در چندین پروژه موسیقایی مختلف به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر از جمله فعالیت‌های او در عرصه موسیقی است.

«گروه کر فیلارمونیک ایران» با نام سابق «گروه کر نوری» مجموعه موسیقایی است که سال‌های زیادی است به رهبری ارکستر علیرضا شفقی نژاد به فعالیت در حوزه موسیقی مشغول است. البته در ابتدا این گروه با نام «هم‌آواز» در سال ۱۳۷۹ توسط شفقی نژاد با اجتماع گروهی از دوستان و شاگردانش که عمدتا از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده موسیقی بودند، شکل گرفت.

پس از اجرای چندین برنامه و تنها مدتی بعد از شکل گیری و آغاز همکاری گروه با زنده یاد محمد نوری و چندین اجرا در برخی کنسرت های وی و با اضافه شدن تعدادی دیگر از شاگردان نوری و شفقی‌ نژاد که روی‌هم حدود ۱۰۰ نفر می شدند، به پیشنهاد محمد نوری در سال ۱۳۸۰ به گروه کر نوری تغییر نام داد که این نام تا سال ۱۳۸۸ باقی ماند. این گروه در سال ۱۳۸۸ و با کسب اجازه از محمد نوری به علت گستردگی فعالیت های هنری و کنسرت هایی که بدون حضور او انجام می گرفت و نیز دوری از شائبه بهره جویی از نام وی به گروه کر فیلارمونیک ایران تغییر نام داد.