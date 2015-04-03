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۱۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۳۲

هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛

شکست پرسپولیس برابر راه آهن در پایان نیمه اول

شکست پرسپولیس برابر راه آهن در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس برابر راه آهن با شکست سرخپوشان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن و پرسپولیس از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که در پایان نیمه اول تیم راه آهن با نتیجه یک بر صفر برابر سرخپوشان به پیروزی رسید. رامین رضاییان در دقیقه ۳۸ تنها گل این دیدار را به ثمر رساند.

پرسپولیس که در این دیدار سوشا مکانی دروازه بان اصلی خود را در فهرست ۱۸ نفره هم نداشت و از مسعود همامی استفاده کرد نتوانست نمایش قابل قبولی داشته باشد و با ارائه یک بازی ضعیف نیمه اول را با شکست به پایان برد.

در دقیقه ۴۰ این دیدار  ابراهیم کریمی به خاطر دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا راه آهن ادامه بازی را ۱۰ نفره دنبال کند. پرسپولیس که روی یک ضربه ایستگاهی و توسط رامین رضاییان بازیکن ملی پوش راه آهن دروازه خود را باز شده دیده بود، در یک دقیقه پایانی چند حمله خطرناک را روی دروازه حریف پی ریزی کرد اما نتوانست از آنها استفاده کند و با شکست راهی رختکن شد.

کد مطلب 2525896

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