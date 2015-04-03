مالکیت در اختیار پرسپولیس بود/ توپ هایمان به گل تبدیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی در پایان دیدار پرسپولیس و راه آهن در جمع خبرنگاران در خصوص این مسابقه گفت: بازی خوبی بود، بچه ها عملکرد خوبی داشتند اما متاسفانه توپ های ما به گل تبدیل نشد. در اکثر دقایق این مسابقه بازی در اختیار پرسپولیس بود.

وی در رابطه با میزان آمادگی برای همراهی پرسپولیس، افزود: من مشکلی ندارم و می توانم در لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس را همراهی کنم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه این تیم در خطر سقوط به لیگ یک قرار دارد تصریح کرد: این طور نیست. امیدوارم ما نتایج خوبی در بازی‌های آتی بگیریم و تیم جایگاه بهتری پیدا کند.

وی در پایان در خصوص شعار هواداران مبنی بر تغییر درخشان گفت: این مسائل به من مربوط نمی شود.