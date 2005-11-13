نشست "عقل و دين در فلسفه اسلامي" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در ادامه سلسله سمينارهاي تخصصي گروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربيت مدرس در نيمسال اول تحصيلي سال 84 دكتر محمد سعيدي مهر، استاد فلسفه دانشگاه تربيت مدرس، نشست عقل و دين در فلسفه اسلامي (مطالعه موردي تهافت الفلاسفه غزالي) را در صبح سه شنبه 25 آبان برگزار مي كند.

در ادامه اين نشستها دكتر محسن كديور درباره مسئله عقلانيت در حكمت متعاليه صدرالمتالهين و دكتر لطف الله نبوي درباره رئاليسم منطقي،‌ نقطه تعامل مكتبهاي روش شناسي سخنراني خواهند كرد.

اين نشستها ساعت 10 صبح روزهاي سه شنبه در ‌اتاق شورا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس تشكيل مي شوند.