لزوم مدیریت تردد گردشگران در بناهای تاریخی/ توزیع سفر در کشور

محمدرضا کارگر به خبرنگار مهر گفت: هنوز آمار مشخص و کاملی از میزان بازدیدکنندگان از محوطه‌ها و مراکز تاریخی و موزه‌ها نداریم اما درصد رشد بازدیدها را تا حدودی گرفته‌ایم. به این ترتیب که شاهد افزایش عمومی بازدیدها بودیم امسال برخی از مراکز ده درصد و برخی دیگر تا ۳۰ درصد رشد بازدید داشته‌اند.

توزیع سفر در شهرهای دورافتاده

وی ادامه داد: اتفاق خوبی که امسال افتاد این بود که از شهرهای کم گردشگر مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان و به خصوص استان لرستان استقبال خوبی انجام شد این نشان میدهد که توزیع سفر در شهرهای دورافتاده انجام شده است.

کارگر گفت: امسال کاخ گلستان، تخت جمشید و عمارت علی قاپو تعداد زیادی گردشگر به خود دیدند. احساس می‌کنیم که این تعداد گردشگر بیش از توان محوطه‌ها و موزه‌ها بوده و این حجم انبوه ممکن است به بناها آسیب بزند بنابراین باید به یک استانداردی در این زمینه رسید. به عنوان مثال میزان ورود گردشگر به این بناها را محدود کرد و یا در زمان بندی های مناسب انجام داد.

هشت هزار بازدید از کاخ گلستان در یک روز

وی افزود: کاخ گلستان در یک روز هشت هزار بازدیدکننده داشت این تعداد بسیار زیاد است. باید محدود شود و اجازه ندهیم به هر میزان که گردشگر مراجعه می‌کند داخل بناهای تاریخی شوند.

مدیرکل امور موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی که به حالت آماده باش بودند، در ایام نوروز فعال بودند حتی بسیاری از آنها تمام وقت فعالیت کردند. نیروهایی که یک روز در میان تعطیل بودند نیز بر سر کارشان حاضر شدند. همچنین در ایام نوروز مدیران موزه‌ها و مراکز تاریخی مختار بودند تا هر اندازه که احتیاج دارند به تعداد راهنماهای موزه هایشان اضافه کنند. در این راستا از کمک دانشجویان و نیروهای دیگر نیز استفاده شد.