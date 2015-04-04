بودجه امسال شهرداری ایرانشهر ۱۸۵ میلیارد ریال تصویب شد

علیرضا فرخ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای بودجه مصوب، ۵۷ درصد آن عمرانی و ۴۳ درصد آن جاری است که مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای توسعه شهر ایرانشهر بکار گرفته خواهد شد.

وی رشد بودجه ۹۴ شهرداری ایرانشهر را ۲۴ درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که سال گذشته با تلاش های صورت گرفته به خصوص شهردار بومی این خطه ۱۰۰ درصد بودجه ابلاغی بدون فروش اموال غیرمنقول تحقق یافت که این گام مهم و ارزشمندی در توسعه شهری ایرانشهر است.

این مقام مسئول با اشاره به وجود مشکلات شهری ایرانشهر، بافت های فرسوده، آسفالت نامرغوب برخی معابر و... گفت: معضلات فرهنگی و اجتماعی که دامنه وسیعی از شهر را به خود اختصاص داده باید مرتفع شود و در این زمینه با توجه به کمبود شدید منابع مالی و بدهکاری جای مانده از قدیم تمامی تلاش خود را در تعامل با شهرداری بکار برده ایم.

وی افزود: در خصوص عملکرد تیم شهرداری و شورای شهر تنها مردم می توانند نظر دهند، چرا که آنان به ما رای دادند و ما وظیفه داریم تنها به نحو شایسته و در خورشان مردمان این شهر تاریخی خدمات را ارائه دهیم.

فرخ نیا بیان کرد: من منکر کارهای گذشته در شهر ایرانشهر نمی شوم اما با همفکری و برنامه ریزی مناسب طی یکساله اخیر، حل مشکلات شهری و شروع تحول در ایرانشهر استارت خورده است.

بودجه را در خدمات شهری هدر ندهیم

رئیس شورای شهر ایرانشهر در ادامه با بیان اینکه برای بهبود وضعیت شهرمان به جای اینکه در نگهداری و خدمات شهری بودجه کلانی مصرف کنیم افزود: باید این بودجه را به حوزه عمران و توسعه شهری سوق دهیم تا مشکلات شهرمان کاهش یابد.

وی اظهار کرد: اکنون برنامه هایی را برای کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با مشارکت بخش خصوصی، توسعه برنامه های فرهنگی و سرانه ورزشی این خطه در دستور کار قرار داده ایم.

فرخ نیا همچنین به اجرای قانون طرح جامع حمایت از توانجویان اشاره کرد و گفت: در بهسازی معابر عمومی و پیاده روها، همسطح سازی نیز در دستور کار قرار دارد که اجرای آن رضایت توانجویان و جانبازان را در پی داشت.

این نماینده منتخب مردم افزود: در خرداد ماه ۹۲، شهرداری ایرانشهر را با ۱۲۰ میلیارد بدهی تحویل گرفتیم که چالش های بسیاری را به شهر تحمیل کرده بود، در همان ابتدا برنامه ریزی جامع به منظور کاهش میزان بدهی در کنار تحقق بودجه مصوب هر سال در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سال ۹۳ علی رغم اختصاص کلیه بودجه توانستیم ۲۰ میلیارد ریال از بدهی های این شهرداری را کاهش دهیم که این به خوبی نشان دهنده اهتمام نمایندگان مردم و تیم مدیریت شهری برای توسعه خدمات است.

همدلی و همزبانی دولت و ملت سرلوحه کاری است

رئیس شورای شهر ایرانشهر با اشاره به نامگذاری سال ۹۴ از سوی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: تحقق شعار امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی نیازمند توجه و تدبر همه اقشار و گروه هاست چرا که ایشان با درایت و ژرف اندیشی این نام را نهاده اند.

وی اظهار کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب نکات کلیدی مهمی اشاره شده است باید همه آنها را نصب العین خود قرار دهند و از جمله آنها ضرورت همکاری گسترده بین ملت و دولت است.

فرخ نیا با تاکید بر همدلی و هماهنگی شورای اسلامی شهر و شهردار برای ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان گفت: از زمان آغاز مدیریت شهردار جدید به گفته مردم، شاهد تحول چشمگیر و واقعی شهر در چند سال اخیر بودیم.

این مسئول اظهارکرد: شهردار توانست با مدیریت خوب و مشارکت و اتحاد با مدیران استانی، شهری، اعضای شورای شهر و شهروندان در ناملایمات اقتصادی، تحول شهر ایرانشهر را استارت بزند که جای امیدواری است که با ادامه این حرکت خدمات در خور شان و به حق مردم ایرانشهر به آنان ارائه شود.