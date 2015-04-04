مجله مهر: اسوشیتدپرس با ده ها مرد که بر خلاف میل شان در یک جزیره دورافتاده در اندونزی به نام «بنجینا» نگه داشته می شوند، مصاحبه کرده است. این جزیره مکان اصلی یک ناوگان کرجی است که جهت صید ماهی فعالیت می کند. «مارتا مندوزا» که به عنوان خبرنگار AP فعالیت می کند، یکی از سرپرستان این تیم تحقیقاتی بوده است. مندوزا می گوید: «مردانی که آن ها را در حال تخلیه بار ماهی دیدیم اکثرا از کشور برمه (میانمار) بودند. وقتی آن ها به هویت ما پی بردند، شروع به فریاد زدن و کمک خواستن کردند و گفتند مدتی است که به دام افتاده و به بردگی گرفته شده اند.»

این کارگران ماهیگیری تایلندی و برمه ای در این جزیره حبس شده و به عنوان برده هایی شناخته می شوند که احتمال فرارشان وجود دارد. آن ها می گفتند که تنها با چند لقمه برنج زندگی می کنند و در فضایی که تنها به اندازه دراز کشیدن جا دارد می خوابند تا فردا صبح کرجی ماهیگیری دیگری بیاید و آن ها را مجبور به کار کند.

کارگران زندانی شده در قفس

وقتی خبرنگار ان به جزیره رسیدند، مشاهده کردند که مردانی درون قفس قرار داده شده اند تا جلوی فرارشان گرفته شود. آن ها به مدت ۵ تا ۱۰ سال از خانواده خود دور افتاده بودند و در شرایطی اسف بار زندگی می کردند. سوال نخست این است که این کارگران چگونه سر از چنین جایی درآورده اند؟ از یک جهت ممکن است این افراد فریب کارگزاران برمه ای را خورده باشند و با وعده یک کار مناسب اغوا شده و به جزیره بنجینا آورده شده باشند و از جهت دیگر، امکان دارد دزدیده شده و به کار ماهیگیری گماشته شده باشند. اما سوال مهمتر این است که چه چیز باعث می شود هنوز در دوران مدرن، برده داری انجام شود؟

پس از کشف این حقایق توسط خبرنگاران، این افراد تصمیم گرفتند بفهمند که مقصد این صیدهای دریایی کجاست. خبرنگاران به کمک GPS فهمیدند که ماهی ها ابتدا در یک کشتی تایلندی به نام «شیر دریایی نقره ای» بارگیری شده و به بندرگاهی تایلندی رفته اند.

مندوزا می گوید که تیم تحقیقاتی در نهایت توانستند به لیست نام شرکت هایی که این بارهای ماهی را به آمریکا صادر می کنند، دست یابند. آن ها دریافتند که کمپانی های معتبر فروشنده مواد غذایی چون والمارت، کروگر و آلبرستون، این بار را خریده و برای فروش عرضه می کنند. مندوزا می گوید که ما اطلاعات مان را به این فروشگاه ها دادیم و آن ها بدون انکار قضیه، از ما تشکر کرده و قول پیگیری دادند.