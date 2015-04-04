وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا درباره دروغ ۱۳ فوتسالی درباره او که به سرمربیگریاش در تیم ملی اختصاص داشت، اظهار کرد: با من برای انتشار دروغ ۱۳ هماهنگ کرده بودند ولی من نمیدانستم دقیقا مربوط به چه موضوعی است! چند ساعت بعد از انتشار این خبر بود که با تلفن من بیش از ۹۰ تماس گرفته شد و مدام پیامک میآمد که داستان از چه قرار است. من مجبور بودم برای همه توضیح بدهم که حرفی از حضور من در تیم ملی نبوده و نیست.
وی افزود: این دروغ ۱۳ بود. البته رسیدن به تیم ملی برای همه و از جمله من افتخار است ولی من باید آنقدر خوب باشم که دنبالم بیایند. من دنبال بزرگ شدن نیستم. از خدا میخواهم که مرا بزرگ کند نه بنده خدا.
سرمربی تیم تاسیسات درباره برنامههای این تیم هم تصریح کرد: تعطیلات که تازه تمام شده است. ما امروز یا فردا برنامه اصلی را به باشگاه میدهیم و امیدواریم که با این برنامه موافقت شود. همانطور که میدانید فوتسال کار سختی در پیش دارد. ما چند سالی است که در سطح آسیا به عنوان قهرمانی نرسیدهایم و همین موضوع کارمان را سخت میکند.
شمسایی در ادامه تاکید کرد: من مجددا از خبرگزاری مهر اعلام میکنم که به تنهایی نمیتوانم با تیم تاسیسات موفق باشم. ما نیاز به همه مو سفیدان و با تجربههای فوتسال داریم. دستم را به سمت همه مربیان دراز میکنم تا بتوانیم فوتسال ایران را به جایگاه خوبش برگردانیم. این مجموعه فوتسال ایران است که میخواهد به سمت موفقیت گام بردارد نه فقط تیم تاسیسات دریایی.
وی خاطرنشان کرد: رضا افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) هم به من گفت که از باشگاههای دیگر میخواهد تا به تیم تاسیسات یار کمکی بدهند. امیدوارم همه همکاری کنند و بتوانیم بازیکنان مورد نیازمان را به تاسیسات اضافه کنیم. من از رضا حیدریان هم میخواهم به تاسیسات بیاید. اگر او محبت کند و بیاید به جمع فوتسالی ما اضافه شود، میتوانیم به سمت اعتلای فوتسال حرکت کنیم.
«آیا با شروع لیگ برتر فوتسال پیش از شروع جام باشگاههای آسیا موافق هستید یا پیشنهاد میدهید لیگ بعد از جام باشگاهها شروع شود؟» سرمربی تیم تاسیسات در پایان در پاسخ به این سئوال گفت: ما در هر دو حالت مطیع کمیته فوتسال هستیم. برای ما فرقی ندارد. اگر لیگ برتر زودتر شروع شود میتوانیم هماهنگتر برویم. اگر هم دیرتر شروع شود میتوانیم با برگزاری اردوهای خوب به آمادگی برسیم.
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