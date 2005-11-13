۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۲۰

ساري ميزبان مسابقات قهرماني واليبال نشسته كشور

مسابقات واليبال نشسته دسته دو و سه قهرماني كشور از تاريخ 28 آبان لغايت اول آذر ماه به ميزباني شهرستان ساري در سالن ايثار اين شهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در دسته دوم تيم هاي آذربايجان غربي (اروميه)، فارس الف، مازندران (چالوس و نوشهر) ، اصفهان الف، گيلان ، تهران ب، مازندران ب و خراسان رضوي ب حضور دارند و در دسته سوم تيم هاي قم الف، گيلان ب ، خوزستان الف، گلستان (آق قلا) ، خراسان شمالي ، آذربايجان شرقي (هشترود)، گلستان (گرگان) و گلستان (بندر تركمن) حضور دارند.
همچنين مسابقات دسته اول كشور از تاريخ اول لغايت چهارم آذرماه و با حضور تيم هاي تهران الف، مازندران ، خراسان رضوي الف، گلستان (گنبد)، آذربايجان شرقي (تبريز)، كرج، قزوين و گلستان (علي آباد كتول) برگزار خواهد شد.

 

