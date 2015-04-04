به گزارش مهر به نقل از آن اسلام، در این سال ها بسیار از رشد اسلام در اروپا شنیده ایم اما اینک سخن از امریکای جنوبی است. دین اسلام در برزیل نیز به شدت رشد کرده و افزایش چشمگیری داشته است. در برخی از شهرهای برزیل تعداد زنان محجبه افزایش یافته و آنان حضرت زهرا(س) را الگوی خود می دانند.

به گفته برخی از کارشناسان تعداد مسلمانان بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر افزایش یافته و اینک حدود یک میلیون مسلمان در این کشور وجود دارد که در یک کشور کاتولیک حیرت برانگیز است.

در این کشور حدود ۱۲۷ مسجد وجود دارد که این تعداد، ۴ برابر سال ۲۰۰۰ است. غالب مسلمانان در شهرهایی چون سائوپائولو و پارانا و گوییاس زندگی می کنند که از کشورهای اسلامی مهاجرت کرده و در این کشور توسعه یافته اند.

در برزیل فرهنگ ها ی زیادی وجود دارد و اسلام نیز یکی از فرهنگ هایی است که در این کشور در حال توسعه است و مسلمانان با این تعداد به مساجد بیشتری احتیاج خواهند داشت و افزایش تعداد مساجد مبین افزایش تعداد مسلمانان در این کشور است.