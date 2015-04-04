ملت ایران در مذاکرات سوئیس خوش درخشید/ غرب به توافقات پایبند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ملک محمدی جمعه شب درشام وفات حضرت ام البنین (س) در جمع مردم شهرستان دامغان در محل حسینه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) این شهر ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مذاکرات تیم هسته ای در سوئیس بسیار ارزشمند بود.

وی اضافه کرد: ملت ایران هیچ وقت زیر بار ذلت استکبار جهانی نخواهد رفت و همین موضوع بود که ما را در مذاکرات سوئیس موفق کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم با اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای از پشتوانه عظیم ملت ایران و مقام معظم رهبری برای مذاکره برخوردار بود افزود: پشتوانه گروه مذاکره کننده ایرانی به درون کشور بر می گشت.

ملک محمدی یادآور شد: گروه مذاکره کننده هسته ای ایران در یک تلاش و نبرد نفس گیر و با پشتوانه خوب مردم زحمات زیادی کشیدند که این زحمات و تلاش ها قابل تقدیر است.

وی خاطر نشان ساخت: پذیرش استفاده ایران از انرژی هسته ای یک موفقیت بزرگ بود چون این امر برای غرب به اثبات رسیده است.

نماینده سابق مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون نوبت آمریکاست که باید به صحبت ها و توافقات خود پایبند باشد و غرب باید این موضوع را در عمل به اثبات برساند.

ملک محمدی همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت ام البنین(س) اظهار داشت: ملت ایران بارها از خیرات و برکات ائمه اطهار (س) در زندگی و کارهای خود بهره مند بوده اند و امروزه باید پیوند ملت با ائمه اطهار (س) بیش از گذشته تقویت شود.

وی ضمن بیان اینکه مردم باید به سمت و سویی حرکت کنند که اهل بیت (ع) به آن سمت حرکت کردند و گفت: با طی کردن مسیر و روش ائمه اطهار (س) هرگز ملت به گمراهی نخواهند رفت و مسیر و روش اهل بیت (ع) مسیر رشد و تعالی در زندگانی است.