تصادفات در زنجان کاهش یافته است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز سفرهای نوروزی تاکنون ۹ فقره تصادف فوتی در استان رخ داده که در این میان ۱۷ نفر جان خود را بر اثر تصادفات در محورهای مواصلاتی استان از دست داده اند.

وی علت اصلی وقوع این تصادفات را خستگی و خواب آلودگی عنوان کرد.

رییس پلیس راه استان زنجان گفت: از آغاز سفرهای نوروزی یعنی از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردین ماه علت تصادفات واژگونی خودرو بوده است.

سرهنگ شیر محمدی گفت: بیشتر تصادفات در کیلومتر ۵۰ محور زنجان به قزوین رخ داده است.

وی در ادامه تصریح کرد:در نوروز امسال بیشتر فوت شدگان را کودکان به خود اختصاص داده اند چرا که به علت نبستن کمربند ایمنی به بیرون پرت شده اند.