دو میلیون مسافر نوروزی به سیستان و بلوچستان سفر کردند

کامبیز مشتاق گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود مسافران نوروزی به استان اظهار داشت: امسال آمادگی برای پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در استان در تعامل نهادهای اجرایی در حد مطلوب فراهم شد.

وی افزود: تعداد مسافران نوروزی ورودی که با رشد چشمگیر ۳۰ درصدی همراه بود از ۲۷ اسفندماه ۹۳ آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه ادامه داشت که حجم ورودی به استان در نیمه نخست تعطیلات نوروزی به اوج خود رسید.

مشتاق گوهری بیان کرد: در این مدت دو میلیون ۲۱۶ هزار و ۶۶۷ نفر از طریق زمینی، ۱۴۰ هزار نفر حمل و نقل عمومی، شش هزار نفر هوائی و چهار هزار و ۸۵۶ نفر به صورت ریلی وارد استان شده اند.

وی یاد آور شد: اغلب مسافران نوروزی در هتل ها، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مدارس، کمپینگ های اقامتی و حاشیه بلوارها و برخی بوستان های پیش بینی شده اسکان یافتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان علت افزایش آمار ورودی مسافران نوروزی امسال را مطلوب و مساعد بودن شرایط جوی و جا افتادن فرهنگ مسافرت و نیز وجود جاذبه های بی نظیر در بندر چابهار و کنارک ذکر کرد.

وی وضعیت اسکان، اطلاع رسانی و ارائه خدمات در ستادهای تسهیلات سفرهای نوروزی را مطلوب و مورد قبول ارزیابی کرد و گفت: در تعطیلات خوشبختانه با وجود کثرت مسافرت نوروزی امسال ارائه خدمات به بهترین شکل انجام شد.

مشتاق گوهری اظهار داشت: همچنین در این مدت ۱۴۷ هزار و ۴۱۹ نفر از موزه ها و اماکن تاریخی استان بازدید کردند.