پیروزی چشمگیر مدافع قهرمانی مقابل دنور ناگتس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز شنبه ادامه پیدا کرد که در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم سن آنتونیو اسپرز برابر دنور ناگتس پیروزی ۱۲۳ بر ۹۳ را کسب کرد. در این بازی تیم دانکن، تونی پارکر و مانو جینوبیلی مثلث طلایی اسپرز هر کدام ۴ امتیاز بیشتر نتوانستند کسب کنند و در عوض دنی گرین و کوین لئونارد به ترتیب با ۲۱ و ۲۰ امتیاز نقش مهمی را در کسب این برد ایفا کردند. این پنجاهمین برد تیم اسپرز در طول فصل بود.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج زیر به دست آمد:

* ایندیانا پیسرز ۹۳ - شارلوت هورنتس ۷۴

* بوستون سلتیکس ۱۰۱ - میلواکی باکس ۱۱۰

* ممفیس گریزلیز ۱۰۰ - اوکلاهما سیتی ثاندر ۹۲

* شیکاگو بولز ۸۸ - دیترویت پیستونز ۸۲

* ساکرامنتو کینگز ۹۵ - نیواورلینز پلیکانز ۱۰۱

* واشنگتن ویزاردز ۱۰۱ - نیویورک نیکس ۸۷

* نیوجرسی نتس ۱۱۴ - تورنتو رپتورز ۱۰۹

* مینه سوتا تیمبروولوز ۸۴ - اورلاندو مجیک ۹۷

* لس آنجلس لیکرز ۷۷ - پورتلند بلیزرز ۱۰۷