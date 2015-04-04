فروش متعلقات لورن باكال به قيمت ۳.۶ ميليون دلار

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، در اين حراجي دو روزه وسايل منزل اين ستاره از آپارتمانش در منهتن نيويورك در حراجی ارايه شده بود.

بيش از ۱۵۰۰ پيشنهاددهنده از ۳۴ كشور جهان، براي خريد اشيايي از اين مجموعه ابراز تمايل كردند.

لورن باكال ستاره مشهور سينما تابستان گذشته در ۸۹ سالگي درگذشت. او با صدای گرفته اش يكي از نمادهاي سينماي دهه ۱۹۴۰ بود. او در ۱۹ سالگي همفري بوگارت را ملاقات و با وي در سال ۱۹۴۵ ازدواج كرد و تا پايان زندگي بوگارت در سال ۱۹۵۷ با وي زندگي كرد.

وسايل اين مجموعه كه تقريبا همه آنها متعلق به آپارتمان ۴۰۰۰ متر مربعي باكال در خيابان ۲۴ منهتن بودند از برش‌كننده پنير تا ميز بازي باكال را در بر گرفته بود.

در مجموع ۷۵۰ قطعه از وسایل زندگی و کلکسیون شخصی باکال با پیش بینی فروش حدود ۳ میلیون دلار در این حراجی عرضه شد.

باكال كه توجه ويژه‌اي به هنر داشت در خاطراتش نوشته است: من خانه ام را با وسايلي فوق العاده و هنري پر كرده‌ام.

يك تابلوي اثر جان جيمز آدوبان از سال ۱۸۳۶ از مهمترين اشياي اين حراجي بود كه به قيمت ۱۷۳ هزار دلار و تقريبا سه برابر قيمت پيش بيني شده به فروش رسيد. دو نقاشي آلبرت يورك نيز به قيمت ۱۶۱ هزار دلار به فروش رسيد كه ركوردي در آثار اين نقاش به جاي گذاشت. پيش از اين نيز دو مجسمه ساخته هنري مور كه متعلق به باكال بود، در ماه نوامبر به قيمت ۵ ميليون دلار به فروش رسيده بود.

۷۵۰ قطعه‌ مختلف از کلکسیون شخصی باکال که ارزش کلی آن‌ها حدود ۳ میلیون دلار تخمین زده می‌شود برای فروش به علاقه‌مندان عرضه شده است. همچنین سینمادوستانی که پول بیشتری در جیب‌شان دارند، می‌توانند آپارتمان لوکس ۳۷۰ متری‌ای را که او در ۱۹۶۱ در محله‌ منهتن نیویورک خریده بود به قیمت ناقابل ۲۶ میلیون دلار خریداری کنند.

برخي از اشياي متعلق به بوگارت نيز در اين حراحي عرضه شد.