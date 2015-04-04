کمبود ۲۰۰ نیروی پرستاری در قم/ افتتاح بیمارستان فرقانی در شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، غلامحسین حیدری با اشاره به کمبود نیرو در مراکز درمانی قم اظهار کرد: آخرین استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۸۹ بود و پس از آن هیچ استخدامی نداشتیم که به این دلیل برای خرید خدمات با بخش خصوصی همکاری کردیم تا آنها به صورت قراردادی برای ما تامین نیرو کنند.

وی ادامه داد: قرار است در سال ۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام نیرو داشته باشد و ما منتظر هستیم سهمیه دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام شود تا ان‌شاالله بتوانیم نیروی جدید جذب کنیم.

مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: نخستین مرکز درمان در حال ساخت که قابل بهره‌برداری است، بیمارستان فرقانی است که امیدواریم اواخر شهریورماه سال ۹۴ افتتاح شود و اگر این اتفاق صورت گیرد با انتقال بیمارستان نکویی هدایتی به این مرکز درمانی کمبود نیرو خواهیم داشت و منتظر مجوز جذب نیرو خواهیم بود تا تامین نیرو کنیم.

حیدری با اشاره به کمبود نیروهای اورژانس ۱۱۵ قم ابراز کرد: از ۳۸ پایگاه اورژانسی که در استان قم داریم، ۱۵ پایگاه از طریق بخش خصوصی تامین نیرو کردیم و با توجه به اینکه افزایش پایگاه‌های اورژانس را در آینده خواهیم داشت به دنبال تشکیلات مصوب جذب نیرو هستیم تا بعد از آن بتوانیم در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.

حیدری خاطرنشان کرد: کارشناسان وزارتخانه بعد از بررسی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گفتند ۲۹۰ نفر نیروی پرستاری به بیمارستان‌های قم اضافه شود تا مراکز درمانی از این حیث وضعیت مطلوبی داشته باشند اما متاسفانه بیش از ۹۰ نفر نیروی پرستاری مازاد در قم وجود نداشت که تمامی آنها را جذب کردیم.