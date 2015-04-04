شکلات عامل انقراض میمون ها

به گزارش خبرگزاری مهر، 10 سال پیش جنگل های ساحل عاج در غرب آفریقا غرق در سر و صدای گونه های مختلفی از میمون ها بود. اما اکنون این نقطه از جهان ساکت تر از هر زمان دیگری است. بسیاری از نواحی جنگلی از میان رفته و از انبوهی از میمون ها که روزگاری ساکن آنجا بودند اکنون خبری آنها نیست.

اما علت اصلی انقراض میمون ها چیست؟ شاید شکلات!

محققان دریافته اند که عامل اصلی شکل گیری این وضعیت چیزی نیست جز کاکائو، فاکتور غیرقابل چشم پوشی در تهیه شکلات و محصولات غذایی مرتبط با آن!

ساحل عاج بیش از یک سوم کاکائوی جهان را تولید می کند، رقمی درحدود 1.7 میلیون تن تنها در سال گذشته که برای تولید تقریبا تمام شکلات بزرگترین شرکت های تولید کننده این محصول در جهان کافی به نظر می رسد.

با این حال طی یک دهه گذشته بسیاری از جنگل های ساحل عاج از بین رفته تا در اراضی حاصل از جنگل زدایی برای راه اندازی کارخانجات تولید کاکائو استفاده شود که البته بسیاری از آنها نیز به طور غیرقانونی احداث می شود.

نکته قابل تأمل این است که در این مناطق که روزگاری جنگل های سرسبزی بوده است گونه های مختلفی از میمون های حفاظت شده زندگی می کرده اند.