محمد حسین قاسمی یکی از تهیه‌کنندگان فیلم سینمایی «اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» درباره کم و کیف پخش این فیلم سینمایی در اروپا به خبرنگار مهر گفت: با آغاز سال جدید خبر موفقیتی دیگر برای فیلم «اشیاء از آنچه فیلم اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» به دست ما رسید و این فیلم که به کارگردانی نرگس آبیار ساخته شده در سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم «زنان فرانسه» موفق به کسب عنوان فیلم اول شد و دو جایزه دریافت کرد.

وی ادامه داد: جایزه نخست این جشنواره شامل سه هزار یورو بود که به صورت نقدی پرداخت شد. یکی دیگر از جوایز حمایت تمام برای پخش فیلم در سراسر اروپا است و قرار شده از طریق پخش‌کننده این فیلم، یک کمپانی بزرگ بین المللی را به جشنواره فیلم «زنان فرانسه» معرفی کنیم. در حال حاضر علیرضا شاهرخی پخش کننده فیلم در حال بررسی و رایزنی با کمپانی های مختلف در عرصه جهانی است تا هرچه زودتر مقدمات پخش و اکران این فیلم سینمایی در اروپا را نیز فراهم کنیم.

قاسمی درباره چگونگی پیدا کردن کمپانی پخش کننده بین المللی گفت: یکی از راه ها، تحقیق توسط پخش کننده فیلم است که در صورت توافق با یکی از کمپانی های بزرگ جهانی، از حمایت تمام برای پخش در اروپا برخوردار می شویم که در این صورت کمپانی نیز از حمایت های جشنواره برخوردار می شود. یکی دیگر از راه ها هم این است که ستاد جشنواره فیلم «زنان فرانسه» پخش کننده معرفی کند.

وی بیان کرد: پخش فیلم به هر طریق برای تیم تولید فیلم «اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» خوشایند است چراکه مخاطب بین المللی با سینمای ایران آشنا می‌شود.

قاسمی در پایان صحبت های خود با اشاره به اکران این فیلم در ایران گفت: طبق صحبت های انجام شده قرار است فیلم «اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند» تابستان سال جاری در گروه سینمایی «هنر و تجربه» نمایش داده شود، البته در حال برنامه ریزی هستیم تا همزمان با پخش این فیلم در ایران، در اروپا نیز اکران شود.