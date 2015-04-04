به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون والیبال در تازه ترین تصمیم خود دو مربی را برای تیم‌های ملی برگزیده است. دیجان ولیچوویچ به عنوان کمک مربی در تیم ملی الف ایران مشغول به کار خواهد شد و در تیم ب هم اسویتوزارویچ به مدت دو ماه به عنوان تمرین دهنده مشغول به کار خواهد شد. رزومه این دو مربی صرب که پیش تر در والیبال ایران سابقه کار دارند به شرح زیر است:

گوسا؛ کمک مربی تیم ملی والیبال ایران

دیجان ولیچویچ ملقب به گوسا در سال ۱۹۷۶ در شهر کروشواس متولد شد. این مربی صربستانی از فروردین ماه سال جدید (۹۴) به عنوان کمک مربی به کادر فنی تیم ملی بزرگسالان اضافه می‌شود و به مدت شش ماه به صورت پاره وقت در خدمت تیم ملی والیبال ایران خواهد بود. وی دارای مدرک مربیگری دسته یک در آکادمی ورزش بلگراد (صربستان، ۲۰۰۵) است و سوابق مربیگری اش به شرح زیر است:

* کمک مربی تیم بزرگسالان پارتیزان بلگراد در لیگ برتر والیبال یوگسلاوی (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴)

* سرمربی تیم بزرگسالان پارتیزان بلگراد در لیگ برتر والیبال یوگسلاوی (از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷)

* کمک مربی باشگاه کازما کویت و سرمربی تیم زیر ۱۹ ساله‌های باشگاه کازما کویت (۲۰۰۹ - ۲۰۰۷)

* کمک مربی باشگاه الاهلی عربستان و رده‌های نوجوانان (۱۰- ۲۰۰۹)

* مربی تیم بزرگسالان پارتیزان بلگراد در لیگ برتر یوگسلاوی (۱۱ - ۲۰۱۰)

* مربی تیم بزرگسالان شهرداری تبریز در لیگ برتر ایران (۱۲ - ۲۰۱۱)

* سرمربی تیم الاتفاق در لیگ برتر عربستان (۱۵ - ۲۰۱۲)

گوسا در دوران فعالیتش در دنیای مربیگری والیبال افتخارات زیر را به دست آورده است:

* سرمربی اردوی والیبال استعدادها در شهر قره داش ترکیه (۲۰۰۱)

* جایگاه دوم جام یوگسلاوی با تیم بزرگسالان پارتیزان بلگراد (۰۱ - ۲۰۰۰)

* جایگاه سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان یوگسلاوی با تیم پارتیزان بلگراد (۰۲ - ۲۰۰۱)

* در جمع چهار تیم برتر جام بزرگسالان یوگسلاوی با تیم پارتیزان بلگراد (۰۳ - ۲۰۰۲)

* در جمع چهار تیم برتر جام بزرگسالان یوگسلاوی با تیم پارتیزان بلگراد (۰۴-۲۰۰۳)

* جایگاه سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان یوگسلاوی با تیم پارتیزان بلگراد (۰۴-۲۰۰۳)

* قهرمان لیگ جوانان یوگسلاوی با تیم پارتیزان (۲۰۰۰)

* جایگاه دوم لیگ جوانان یوگسلاوی با تیم پارتیزان (۲۰۰۱)

* قهرمان لیگ جوانان کویت با تیم کازما (۰۸-۲۰۰۷)

* برنده جام جوانان کویت با تیم کازما (۰۸-۲۰۰۷)

* قهرمان لیگ جوانان کویت با تیم کازما (۰۹-۲۰۰۸)

* برنده جام جوانان کویت با تیم کازما (۰۹-۲۰۰۸)

* قهرمان لیگ جوانان عربستان با تیم الاهلی (۱۰-۲۰۰۰)

* قهرمان لیگ برتر صربستان با تیم پارتیزان بلگراد (۱۱-۲۰۱۰)

* قهرمان مسابقات عربستان صعودی (۲۰۱۳)

* قهرمان مسابقات عربستان صعودی (۲۰۱۴)

مربی تمرین دهنده دو ماهه تیم ملی ب

دراگون اسویتوزارویچ در سال ۱۹۷۲ متولد شد. این مربی صربستانی از نیمه دوم فروردین ماه سال جدید (۹۴) به عنوان تمرین دهنده تیم ملی ب زیر نظر اسلوبودان کواچ کار خواهد کرد و به مدت دو ماه تیم ملی ب را تمرین خواهد داد که در این مدت در صورت نیاز به تیم ملی زیر ۲۳ سال هم کمک خواهد کرد. وی که تجربه بازی در لیگ برتر ایران را نیز دارد، عناوین مختلفی را به عنوان بازیکن در مسابقات مختلف کسب کرده است که به قرار زیر است:

۱۹۹۷ - ۱۹۹۱ وویودینا نووی ساد(صربستان) : شش بار قهرمانی، چهار بار برنده جام (شش بار صعود به فینال)، جایگاه سوم در مسابقات قهرمانی لیگ اروپا

۱۹۹۹ - ۱۹۹۷ آوربود (بلژیک): جایگاه سوم در جام فینال

۲۰۰۱ - ۱۹۹۹ روئیزرال (بلژیک): یک بار قهرمانی (۲ بار صعود به فینال)، یک بار برنده جام (۲ بار صعود به فینال)، و صعود به دور یک چهارم فینال مسابقات قهرمانی لیگ اروپا

۲۰۰۲ - ۲۰۰۱ لنیک (بلژیک) جایگاه سوم و صعود به یک چهارم نهایی جام قهرمانی اروپا

۲۰۰۳ - ۲۰۰۲ کلیبیا (تونس) قهرمان جام تونس و جام آفریقا

۲۰۰۴ - ۲۰۰۳ آرکاس ایزمیر (ترکیه)

۲۰۰۵ - ۲۰۰۴ سینت کوئنتین (فرانسه)

۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ آذر پیام (ایران)

تیم جوانان(رده ملی): ۲۵۰ مسابقه

تیم ملی بزرگسالان (۱۹۹۷) در بازی‌های "باری" مدیترانه

۲۰۰۷ - ۲۰۰۶ آتن یونان

۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ برنده جام "پافیالوس" قبرس

۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ جایگاه دوم جام "پافیالوس" قبرس

۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ (رومانی) قهرمان جام اروپا

۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ "پافیالوس" قبرس

مهمترین تجربیات دوران مربیگری وی نیز به شرح زیر است:

۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ دیجرداپ کلادوو صربستان (او این تیم را که در جایگاه پنجم لیگ دسته یک بود تحویل گرفت و توانست به لیگ برتر ارتقا دهد)

۲۰۱۳ - ۲۰۱۲ نائب قهرمان لیگ برتر با تیم دیجرداپ کلادوو صربستان

۲۰۱۴ - ۲۰۱۳ جایگاه پنجم مسابقات تونس در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های تونس در رده‌ مردان



