به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در نخستین جلسه درس اخلاق در سال جدید که در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد اظهار داشت: محدوده زندگی برخی ها تنها در دنیا است؛ افرادی که دنيایی زندگی مي‌کنند، يعنی در پوچی، وهم و خيال زندگی می کنند؛ اهل دنيا يعنی کسی که در اوهام و خيالات زندگی کند، این افراد هنگام مرگ نیز با دست خالی دنیا را ترک می کنند.



وی ادامه داد: افرادی که تنها در محدوده دنیایی خود فکر و زندگی می کنند در حقیقت در وهم و خيال زندگي می کنند و قرآن کريم از اينها به عنوان «مختال» ياد می کند؛ آنچه حقيقت دارد کوثر است نه تکاثر، آن‌که دنبال تکاثر میگردد مختال است و آن‌که به دنبال کوثر می رود عاقل است.



وی با اشاره به فرمایشی از حضرت امیر(ع) افزود: اين از بيانات نورانی حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه است که فرمود در درون انسان يک قدرت الهی است به نام فطرت و عقل، اما هوس، شهوت و غضب هم در درون انسان هست که اگر تعديل نشود طغيان می کند. غضب يک نعمت خوبی است منتها بايد تعديل شود نه تعطيل، اگر تعديل نشود و طغيان کند با عقل درگير می شود و اين همان جهاد درونی است که به آن بارها اشاره شده است.



آیت الله جوادی آملی در پایان گفت: بنابراين ما اگر بخواهيم از واقعيت علمی و عينی برخوردار شويم بايد در نظام طبيعی که زيرمجموعه نظام فراطبيعی است زندگی کنيم و غیر از خدا را در امور خود موثر ندانیم. این ایام فرصت‌های خوبي است براي بازيابی و درون‌نگری و موحد شدن خودمان است که ان‌شاءالله اميدواريم همه ما اين توفيق را داشته باشيم.