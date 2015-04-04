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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

پای درس اخلاق آیت الله جوادی؛

کسی که در وهم و خیال زندگی می‌کند هنگام مرگ دست خالی خواهد بود

کسی که در وهم و خیال زندگی می‌کند هنگام مرگ دست خالی خواهد بود

آیت الله جوادی در درس اخلاقش گفت: افرادی که تنها در محدوده دنیایی خود فکر و زندگی می کنند در حقیقت در وهم و خيال زندگی می کنند وقرآن کريم از اينها به عنوان «مختال»ياد می کند؛آنچه حقيقت دارد کوثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در نخستین جلسه درس اخلاق در سال جدید که در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد اظهار داشت: محدوده زندگی برخی ها تنها در دنیا است؛ افرادی که دنيایی زندگی مي‌کنند، يعنی در پوچی، وهم و خيال زندگی می کنند؛ اهل دنيا يعنی کسی که در اوهام و خيالات زندگی کند، این افراد هنگام مرگ نیز با دست خالی دنیا را ترک می کنند.


وی ادامه داد: افرادی که تنها در محدوده دنیایی خود فکر و زندگی می کنند در حقیقت در وهم و خيال زندگي می کنند و قرآن کريم از اينها به عنوان «مختال» ياد می کند؛ آنچه حقيقت دارد کوثر است نه تکاثر، آن‌که دنبال تکاثر میگردد مختال است و آن‌که به دنبال کوثر می رود عاقل است.

وی با اشاره به فرمایشی از حضرت امیر(ع) افزود: اين از بيانات نورانی حضرت امير(ع) در نهج‌البلاغه است که فرمود در درون انسان يک قدرت الهی است به نام فطرت و عقل، اما هوس، شهوت و غضب هم در درون انسان هست که اگر تعديل نشود طغيان می کند. غضب يک نعمت خوبی است منتها بايد تعديل شود نه تعطيل، اگر تعديل نشود و طغيان کند با عقل درگير می شود و اين همان جهاد درونی است که به آن بارها اشاره شده است.

 آیت الله جوادی آملی در پایان گفت: بنابراين ما اگر بخواهيم از واقعيت علمی و عينی برخوردار شويم بايد در نظام طبيعی که زيرمجموعه نظام فراطبيعی است زندگی کنيم و غیر از خدا را در امور خود موثر ندانیم. این ایام فرصت‌های خوبي است براي بازيابی و درون‌نگری و موحد شدن خودمان است که ان‌شاءالله اميدواريم همه ما اين توفيق را داشته باشيم.

کد مطلب 2526085

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