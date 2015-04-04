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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

کریمی:

۲هزار مسافر نوروزی اصفهان از خدمات امداد و نجات بهره‌ بردند

۲هزار مسافر نوروزی اصفهان از خدمات امداد و نجات بهره‌ بردند

اصفهان- معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: بیشتر از ۲ هزار مسافر نوروزی به اصفهان از خدمات امداد و نجات این جمعیت بهره برند.

داریوش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز امسال۲ هزار و ۳۰۰ حادثه دیده از طرح ملی امداد و نجات این جمعیت بهره برند.

وی بیان داشت: این طرح که از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین امسال ادامه دارد در ۴۳ پایگاه امدادی در سطح استان اجرایی شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: در اجرای ۱۸ روز از اجرای طرح ملی امدادونجات نوروزی ، ۳۶۳ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان گزارش شده است.

وی ادامه داد : از ۳۶۳ حادثه فوق ۱۷۷ مورد حادثه جاده ای، ۲ مورد حادثه دریایی – ساحلی ، ۴ مورد سیل و آبگرفتگی ، ۵۶ مورد حادثه شهری ، ۱۱ مورد حادثه کوهستان و ۳ مورد حادثه صنعتی امدادرسانی شده اند.

کریمی گفت: همچنین ۱۱۰ مورد نیز با مراجعه به پایگاه ها خدمات حضوری دریافت کردند.

وی با اشاره به تعداد حادثه دیدگان در این مدت تصریح کرد: ۲ هزار و ۳۰۱ تن حادثه دیده در مدت ۱۸ روز توسط نجاتگران این جمعیت امدادرسانی شده اند.

کریمی از اسکان یک هزار و ۳۱ نفر در پایگاه های امدادی بین شهری هلال احمر استان اصفهان خبر داد و اعلام کرد: در قالب این طرح نیز ۴۷ مورد رهاسازی مصدومین از خودرو توسط نیروهای امدادی جمعیت استان انجام شده است.

وی با اشاره به سامانه ۱۱۲ندای امداد گفت: توسط سامانه تلفن ۱۱۲ ندای امداد گزارش تمام حوادث در سطح استان در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC به طور متمرکز دریافت می شوند که مسافرین می توانند در طول ۲۴ ساعت با این سامانه جهت گزارش وقوع حادثه تماس بگیرند.

کد مطلب 2526096

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