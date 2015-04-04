امسال تعامل بیشتری بامردم خواهیم داشت/آخرین وضعیت منطقه آزادبوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مصطفی سالاری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «ملت و دولت، همدلی و همزبانی» مزین شده است اظهار داشت: ما در استان بوشهر در سال ۱۳۹۳ به طرق مختلف تلاش کردیم به استقبال این مهم برویم.

وی افزود: سال گذشته در استان بوشهر با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با مردم، نظرات، پیشنهادات و راهکارهای آنان در زمینه مسائل مختلف دریافت شد و با لحاظ کردن نظرات کارشناسی از آنها در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات استفاده کردیم.

استاندار بوشهر ادامه داد: امسال نیز با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و نام برگزیده ایشان برای امسال، این مسیر را بهتر از گذشته دنبال خواهیم کرد و مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر به دیدار مردم خواهند رفت و در تعامل با آنها، نظرات و پیشنهاداتشان را دریافت و به مجموعه خود برمی گردانند و تعامل رو به افزایش با مردم در دستور کار تمام دستگاه های اجرایی استان خواهد بود.

مهمترین پروژه‌های عمرانی استان در سال ۹۴

سالاری در رابطه با مهم ترین پروژه های عمرانی که در سال ۱۳۹۴ در استان بوشهر اجرا خواهند شد، بیان کرد: یک بخش از پروژه های عمرانی امسال، پروژه هایی است که از سوی دولت تامین اعتبار می شود و جزو تصمیمات سفر ریاست جمهوری به بوشهر بوده که در راس مهم ترین آنها، اجرای شش محور بزرگراهی در استان و فاضلاب شهر بوشهر است.

وی اضافه کرد: بخش دیگر نیز، پروژه های عمرانی است که با منابع بخش خصوصی اجرایی می‌شوند که مهم‌ترین آنها، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شمال استان و مدنظر است، پتروشیمی‌های بزرگ و صنایع پایین دستی در آنها ایجاد شود و همچنین، جابجایی فرودگاه بوشهر و ایجاد دهکده‌های گردشگری، پروژه های عظیم دیگری هستند که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام خواهند شد.

آخرین وضعیت ایجاد منطقه آزاد بوشهر

استاندار بوشهر در پاسخ به خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ایجاد منطقه آزاد بوشهر ـ که چندی پیش توسط دولت تصویب شده ـ در مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح این طرح در مرحله اول به کمیسیون مربوطه منتقل خواهد شد و نیاز به مراجعه ما و ارائه دفاعیات و توجیهات از این طرح وجود دارد که از اوایل اردیبهشت ماه به صورت فشرده، پیگیری ها را آغاز خواهیم کرد.

مصطفی سالاری ادامه داد: پس از طرح لایحه منطقه آزاد بوشهر در کمیسیون، این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود که امیدواریم با پیگیری نمایندگان استان در مجلس و رایزنی سایر شخصیت‌های مهم استان، در سال ۹۴، شاهد تحقق این مهم که خواسته دیرینه مردم استان است، باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد: طرح منطقه آزاد بوشهر در اواخر نیمه نخست و یا اوایل نیمه دوم امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی کشورمان برسد.

تعامل صنعت نفت با استان بوشهر ساختارمند می‌شود

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تعامل صنعت نفت با استان تاکنون ساختارمند نبوده است، از پیگیری‌ها برای ایجاد ساختار منظم در این رابطه خبر داد و افزود: وزیر نفت در این باره نظر مثبت و مساعدی دارد ضمن اینکه رئیس جمهوری نیز در حاشیه افتتاح فاز ۱۲ پارس جنوبی عسلویه در اسفندماه سال گذشته بر بهره‌مندی استان بوشهر از مزایای استان از طرح های صنعت نفت به ویژه در سه محور توسعه زیرساخت‌ها، محیط زیست و اشتغال جوانان تاکید کرد.

سالاری بیان داشت: طبق صحبت‌های انجام شده با وزیر نفت، به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای با این وزارتخانه به منظور اشتغال جوانان استان در مشاغل حساس فنی صنعت نفت هستیم.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته شرکت نفت خارک، برای ایجاد زیرساخت‌هایی همچون آب و فاضلاب و برق و .. اقدام خواهد کرد و با اجرای مطالعات مشترک به این حوزه ها کمک خواهد شد.

بهبود وضعیت بهداشت و درمان جزیره خارک

استاندار بوشهر در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیمات استان برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان جزیره خارک، گفت: طی برنامه‌ریزی‌ها و تقسیم وظایف انجام شده، مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی استان، اورژانس هوایی این منطقه را فراهم کند و انجام کارهای بهداشتی این جزیره بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان، درمان های سرپایی بر عهده سازمان تامین اجتماعی استان و بستری بیماران بر عهده شرکت نفت خارگ خواهد بود.

سالاری اضافه کرد: شرکت نفت موظف به تجهیز بهتر بیمارستان خارک نیز شده و با این تقسیم وظایف امیدواریم وضعیت بهداشتی و درمانی مردم این جزیره بهتر و مناسبت تر از قبل انجام شود.