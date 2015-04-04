برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال به شرح زیر است:
شنبه ۱۵ فروردین
هفته ۳۱ ليگ برتر : آرسنال - ليورپول
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۶:۱۵
هفته ۳۱ ليگ برتر : منچستريونايتد - آستون ويلا
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰
هفته ۲۷ بوندسليگا : دورتموند - بايرن مونيخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰
هفته ۲۹ سري آ : يوونتوس - امپولي
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۳۰
يکشنبه ۱۶ فروردین
هفته ۲۹ لاليگا : رئال مادريد - گرانادا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۳۰
هفته ۲۹ لاليگا : سلتاويگو - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۳۰
هفته ۳۱ لوشامپيونه : مارسی - پاری سن ژرمن
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۳۰
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