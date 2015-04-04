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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

رقابتهای فوتبال اروپا به صورت مستقیم از شبکه های سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال به شرح زیر است:
شنبه ۱۵ فروردین
هفته ۳۱ ليگ برتر : آرسنال - ليورپول
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۶:۱۵

هفته ۳۱ ليگ برتر : منچستريونايتد - آستون ويلا
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰

هفته ۲۷ بوندسليگا : دورتموند - بايرن مونيخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰

هفته ۲۹ سري آ : يوونتوس - امپولي
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۳۰

يکشنبه ۱۶ فروردین
هفته ۲۹ لاليگا : رئال مادريد - گرانادا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۳۰

هفته ۲۹ لاليگا : سلتاويگو - بارسلونا
زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۳۰

هفته ۳۱ لوشامپيونه : مارسی - پاری سن ژرمن
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۳۰

کد مطلب 2526108

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