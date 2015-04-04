برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال به شرح زیر است:

شنبه ۱۵ فروردین

هفته ۳۱ ليگ برتر : آرسنال - ليورپول

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۶:۱۵



هفته ۳۱ ليگ برتر : منچستريونايتد - آستون ويلا

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰



هفته ۲۷ بوندسليگا : دورتموند - بايرن مونيخ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰



هفته ۲۹ سري آ : يوونتوس - امپولي

زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۳۰

يکشنبه ۱۶ فروردین

هفته ۲۹ لاليگا : رئال مادريد - گرانادا

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۴:۳۰



هفته ۲۹ لاليگا : سلتاويگو - بارسلونا

زنده از شبکه سه، ساعت : ۲۳:۳۰



هفته ۳۱ لوشامپيونه : مارسی - پاری سن ژرمن

زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۳۰