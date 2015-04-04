ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توقف تیم فوتبال پرسپولیس برابر راه آهن در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال، با بیان مطالب فوق اظهار کرد: از همان روزی که این هیات مدیره برای پرسپولیس انتخاب شد، مطمئن بودم که تیم نتیجه نمیگیرد. حتی قرار بود خود من هم در هیات مدیره باشم ولی جون میدانستم «این ره که میروند به ترکستان است» حاضر به همکاری نشدم. همان اوایل فصل هم گفتم با این وضع مدیریت، پرسپولیس چیز بهتری نخواهد شد.
وی با انتقاد از قهر سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس تاکید کرد: حالا هر بازیکنی به خودش جرات میدهد در پرسپولیس با کادر فنی درگیر شود. واقعا در تیم محلی هم شرایط اینطور نیست. در تیمهای محلی هم یک بزرگتر وجود دارد که همه مطیع او هستند. پرسپولیس از یک تیم محلی هم ضعیفتر است.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازیکنی را که حتی در لیگ دسته سوم یا چهارم بازی نمیدهند، در پرسپولیس با سرمربی درگیر میشود و لباسش را به سمت سرمربی پرتاب میکند. اینها حیثیت پرسپولیس را بردهاند. با این شرایط بهترین سرمربی دنیا را هم بیاورید وضعیت تغییری نمیکند.
آشتیانی در ادامه، تصریح کرد: اخراج سوشا مکانی توسط حمید درخشان تصمیم درستی است ولی واقعا آتش در پرسپولیس افتاده است. اگر سوشا را هم بیرون کنند، یک بازیکن دیگر درگیر میشود.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در پایان با انتقاد از نحوه مدیریت این باشگاه، گفت: مدیریت فعلی پرسپولیس ضعیفترین مدیریتی بوده که در این مدت دیدهام. نه مدیرعامل باشگاه مشخص است نه اعضای هیات مدیره و سخنگو. هیچکس هم پاسخگو نیست. مدیرعامل باشگاه که ابتدای فصل با سرمربی درگیر شد و آن اتفاقات رخ داد. مدیران باشگاه برسر قدرت میجنگیدند و اصلا به مسائل تیم کاری نداشتند.
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