مقررات جدید برای مشترکان بدهکار تلفن و موبایل/ جزئیات قطع بدهی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۰۷ خود دستورالعمل قبلی خود در مورد نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه را بررسی و اصلاح کرد.

این دستورالعمل در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکان و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه دهندگان خدمات با مشترکان بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.

حد نصاب خط تلفن

در این مصوبه حدنصاب کارکرد تلفن دائمی بدون سپرده و تضمین پرداخت ۲۰ هزار تومان برای تلفنهای ثابت و ۳۰ هزار تومان برای تلفن های همراه در نظر گرفته شده است؛ در همین حال حدنصاب کارکرد تلفن های دارای سپرده ۸۰ درصد مبلغ سپرده و حدنصاب کارکرد تلفن های دارای تضمین پرداخت ۸۰ درصد مبلغ تضمین پرداخت به علاوه حدنصاب کارکرد تلفن های پس پرداخت اعلام شده است.

براین اساس اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداختی بدون مبلغ سپرده در هر زمان به ۸۰ درصد حدنصاب کارکرد برسد، اپراتور باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۲۴ ساعت برای پرداخت اقدام کند؛ همچنین چنانچه کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، هر زمان پس از اطلاع رسانی به ۱۰۰ درصد حدنصاب کارکرد برسد دارنده پروانه مجاز است براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار، اقدام کند و در صورتی که این رقم به ۱۰۰ درصد حدنصاب کارکرد مشترک نرسد مشترک می تواند تا پایان دوره صورتحسابگیری نسبت به پرداخت مبلغ بدهی خود اقدام کند.

طبق این مقررات، اپراتور موظف است قبل از قطع ارتباط مشترک نسبت به اطلاع رسانی و تعیین مهلت پرداخت حداقل ۷۲ ساعت اقدام کند. همچنین در صورت استفاده مشترک از خدمات رومینگ بین الملل موبایل، اگر کارکرد خط وی به میزان مجموع مبلغ تضمین و سپرده برسد اپراتور با اطلاع رسانی به مشترک مجاز است نسبت به قطع دوطرفه خط مشترک اقدام کند.

پس از سپری شدن دوره و مهلت پرداخت اپراتور می تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل ۲ هفته قطع یکطرفه کند و در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر، پس از اطلاع رسانی لازم و ارسال اخطار کتبی با مهلت مشخص یک ساله و تخلیه خط تلفن، نسبت به قطع کامل خط اقدام کند.

مقررات خطوط رند

در این مصوبه برای خطوط رند دارای بدهی نیز مقرراتی وضع شده است به این شرح که اگر خط تلفن به دلیل رند بودن شماره از طریق مزایده و یا پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه های مجاز به مشترک واگذار شده باشد دارنده پروانه موظف است حداقل ۲ سال علاوه بر مهلت یکساله، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، با تعیین قیمت خط تلفن توسط کارشناس رسمی دادگستری، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ کارشناسی شده به مشترک اقدام کند.

در این دستورالعمل برای خطوط تلفن ثابت و همراه مشترکان تجاری و شخصیتهای حقوقی غیردولتی که حداقل به مدت ۱۰ سال فعال بوده یک سال علاوه بر مهلت یکساله قطع خطوط بدهکار امتیاز قائل شده است.

همچنین در صورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی وی و یا انتقال بدهی خطوط مشترک به سایر خطوط نخواهد بود.

در این مصوبه، امکان برقراری ارتباط از طریق کدهای خدمات اضطراری ، عدم پرداخت هزینه دیرکرد و یا اخذ خسارت و حفظ شماره مشترک قبل از جمع آوری و تخلیه خط از جمله امتیازاتی است که برای مشترکان بدهکار دیده شده است. اما در صورت جمع آوری و تخلیه خط، مشترک موظف به پرداخت هزینه اتصال خواهد بود.