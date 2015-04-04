به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا طیبی، ضمن قدردانی از دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و تیم مذاکره‌کننده ایرانی، موفقیت این تیم را مرهون حمایت مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهوری و دعای خیر ملت ایران دانست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اکنون همه تلاشها باید مصروف یک برنامه‌ریزی جامع و خوب شود تا طی ده سال و در قالب دو برنامه توسعه پنج ساله به اقتدار اقتصادی دانش بنیان برسیم.

وی تاکید کرد: ما در گذشته فرصتهای زیادی را برای توسعه دانش‌بنیان کشور از دست داده‌ایم و در ده سال پیش رو تا افق ۱۴۰۴ باید فرصت سوزی گذشته را جبران کرده و به اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار دفاعی دست یابیم.