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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

رئیس جهاددانشگاهی:

پس از توافق هسته‌ای باید به اقتدار اقتصاد دانش‌بنیان برسیم

پس از توافق هسته‌ای باید به اقتدار اقتصاد دانش‌بنیان برسیم

رئیس جهاد دانشگاه توافق هسته‌ای ایران در مذاکرات ۱+۵ را خوب و منصفانه توصیف و بر رسیدن به اقتدار اقتصادی دانش‌بنیان طی برنامه زمان‌بندی شده، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا طیبی، ضمن قدردانی از دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و تیم مذاکره‌کننده ایرانی، موفقیت این تیم را مرهون حمایت مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهوری و دعای خیر ملت ایران دانست.

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اکنون همه تلاشها باید مصروف یک برنامه‌ریزی جامع و خوب شود تا طی ده سال و در قالب دو برنامه توسعه پنج ساله به اقتدار اقتصادی دانش بنیان برسیم.

وی تاکید کرد: ما در گذشته فرصتهای زیادی را برای توسعه دانش‌بنیان کشور از دست داده‌ایم و در ده سال پیش رو تا افق ۱۴۰۴ باید فرصت سوزی گذشته را جبران کرده و به اقتدار اقتصادی در کنار اقتدار دفاعی دست یابیم.

کد مطلب 2526133

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