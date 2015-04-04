۲۳ هزار و ۸۹۰ سفر تا پایان نوروز در استان کرمانشاه صورت گرفته است

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۲۳ هزار و ۳۸۹۰سفر از ۲۵ اسفند ۹۳ تا ۱۴ فرودین در محورهای درون و برون استانی کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: طی این تعداد سفر ۲۹۴ هزار و ۲۵۲ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل درون و برون استانی شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری جابجا شده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه گفت: بر این اساس ۱۶ هزار و ۶۰۳سفر درون استانی انجام شده که طی آن کار جابجایی ۱۹۶ هزار و ۷۱۷ نفر در خطوط مواصلاتی درون استانی انجام شده است.

خسروانی از انجام هفت هزار و ۲۸۷سفر برون استانی خبرداد که کار جابجایی ۹۷هزار و ۵۳۵ نفر را در محورهای برون استانی انجام داده است.

وی با بیان اینکه، در سفرهای درون استانی جابجایی‌ای با اتوبوس صورت نگرفته است از انجام ۹ هزار و ۹۳۹ سفر درون استانی با مینی بوس خبرداد که کار جابجایی ۱۷۰هزار و ۶۱ نفر را طی این مدت انجام داده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه، هم‌چنین از انجام شش هزار و ۶۶۴سفر درون استانی با خودرو سواری خبرداد و گفت: این میزان سفر نیز جابجایی ۲۶ هزار و ۶۵۶ نفر را به همراه داشته است.

وی از انجام دو هزار و ۶۸۸سفر برون استانی با اتوبوس خبرداد کی طی آن ۵۹ هزار و ۱۲۲ نفر جابجا شده است.

خسروانی از انجام هزار و ۵۸۲ سفر برون استانی با مینی بوس خبرداد کی طی آن ۲۶ هزار و ۳۴۵ نفر جابجا شده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه، گفت: هم‌چنین سه هزار ۱۷ سفر برون استانی با خودروی سواری عمومی صورت گرفته که طی آن ۱۲هزار و ۶۸ نفر جابجا شده است.

خسروانی از نظارت این اداره کل بر ناوگان حمل و نقل عمومی خبرداد و گفت: طی این مدت روزانه دو تا سه بازدید از هر ترمینال وپایانه مسافربری صورت می‌گرفت.