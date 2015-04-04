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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

میقانی:

بیش از ۳هزار مسافر خارجی از مرز اینچه برون وارد کشور شدند

بیش از ۳هزار مسافر خارجی از مرز اینچه برون وارد کشور شدند

گرگان- مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان گلستان گفت: بیش از ۳هزار مسافر خارجی از مرز اینچه برون وارد کشور شدند.

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که از ۲۵ اسفند به مدت ۲۰ بیش از ۱۸هزار ناوگان حمل و نقل عمومی گلستان به شهرهای کشور اعزام شدند، افزود: در حوزه حمل و نقل برون شهری رانندگان زحمات زیادی را متقبل شدند که جای قدردانی از این عزیزان است.

وی از اعزام کاروان راهیان نور در نوروز ۹۴ خبر داد و اظهار کرد: همه این کاروان ها بدون هیچ گونه مشکلی به سلامت رفتند و بازگشتند.

میقانی ادامه داد: با توجه به تولی گری اداره حمل و نقل پایانه ها در مرز اینچه برون و پایانه های مرزی برای ورود و خروج مسافرین دارد در نوروز امسال سه هزارو ۳۲۴ نفر مسافر خارجی از این مرز وارد کشور شده و سه هزارو ۳۲۸ نفر هم در پایانه ای مرزی از کشور خارج شدند.

وی ضمن اشاره به این نکته که تلاش تمام دستگاه ها در ستاد تسهیلات نوروز باعث شده تا گلستان مقام برتر در بخش کاهش تصافات کسب کند، افزود: به همت همه دستگاه هایی که در حوزه ایمنی و حمل و نقل تلاش می کنند به خصوص دوستان پلیس راه وهلال احمر، باعث شد گلستان جز استانهای برتر کشور از لحاظ کاهش تلفات ناشی از تصادفات برون شهری باشد از این رو به تمامی کسانی که در این زمینه تلاش کردند خسته نباشید و خدا قوت می گویم.

کد مطلب 2526140

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