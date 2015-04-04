همدلی و همزبانی دولت و ملت اعتلای نظام را به دنبال دارد

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، نامگذاری سال۹۴ تحت عنوان همدلی و همزبانی مردم و مسئولان را نشان از درایت مقام رهبری دانست و تصریح کرد: در موقعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، درک حساسیت انسجام و اتحاد در بین مردم و مسئولان از سوی مغظم له نشان از درایت ایشان دارد.

وی افزود: همدلی و همزبانی مردم و مسئولان رمز پیروزی انقلاب و وحدت بین همه اقشار جامعه و مسئولان است که در این مقطع حساس تاریخی که دشمنان اسلام از هر سوی به دنبال ضربه زدن به مقدسات مردم ما هستند، می تواند گره گشا باشد.

این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: باید با تاسی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب انسجام و وحدت بین مردم و مسئولان را افزایش دهیم تا یکبار دیگر به جهانیان اثبات کنیم که اهل امر به معروف و نهی از منکر، اتحاد، انسجام، تعقل و هم همدلی هستیم.

شکری همچنین با اشاره به نقش روحانیت در اعتلای شعار سالجاری، تصریح کرد: روحانیت یکبار دیگر با هوشیاری و درک اهمیت منویات مقام معظم رهبری می توانند با برنامه ریزی و مشارکت در حوزه های فرهنگی، دینی به تحقق این شعار کمک کنند.

وی افزود: اعتلای نظام اسلامی در گرو همدلی و همراهی مردم و مسئولان است لیکن تحقق شعار سال در گرو همکاری و همراهی همه مردم و مسئولان است.

همدلی و همزبانی موجب نصرت الهی می شود

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در رابطه با نامگذاری سالجاری، گفت: همدلی و همزبانی مورد تاکید مقام معظم رهبری بین مردم و مسئولان موجب پیشرفت فرهنگی نصرت الهی می شود.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی همچنین برنامه ریزی برای پیشرفت امور فرهنگی را وظیفه ای همگانی دانست و اظهار داشت: برنامه ریزی برای پیشرفت و رونق فرهنگی، وظیفه ای بزرگ و همگانی است لیکن امروز در عرصه های مختلف، مخصوصا درحوزه فرهنگ نیازمند حرکت جدی هستیم.

وی افزود: در سالجاری براساس فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تلاش خواهیم کرد چهار شاخصِ «نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان شاخص های شکل دهنده هندسه نظام اسلامی در سرلوحه فعالیت های فرهنگی قرار دهیم.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه شاخص های مذهبی و فرهنگی مذکور، در پیشبرد و ترویج فرهنگ دینی، نقش موثری دارند، تصریح کرد: توصیه های رهبر انقلاب اسلامی بهترین مصداق «امر به معروف و نهی از منکر» و از سفارشات اکید و صریح اسلام و قرآن، همچنین ازصفات نیک مسلمانان و اهل تعقل است.

پیشبرد اهداف نظام در گرو همدلی مردم و مسئولان است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان نیز در رابطه با شعار سالجاری، گفت: تحقق همدلی و همزبانی مسئولان و مردم موجب پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی تاکید کرد: مقام معظم رهبری با حساسیت و درایت خاص در شرایط کنونی، لازمه موفقیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی را اتحاد بین مردم و مسئولان دانستند لیکن می بایست با تاسی از این شعار در راه اعتلای نظام گام برداشت.

وی افزود: در این راه نقش روحانیت برای ایجاد اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان، نقشی بی بدیل و اثر گذار است.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط کنونی ایران در منطقه و جهان، ابراز داشت: در حال حاضر و در شرایط کنونی که ایران مانند جزیره ای امن در میان کشورهای نا امن جهان، با صلابت به ثبات خود ادامه می دهد، اتحاد مسئولان و مردم یکی از مهمترین نکات در رابطه با سیاست داخلی کشور است چرا که سیاست خارجی ما در گرو سیاست داخلی مان است.

زاهدی خاطرنشان کرد: همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولان منجر به تقویت اعتماد مردم و مسئولان می شود.

وی ادامه داد: منویات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به ما این پیام را می رساند که امروز همدلی، همزبانی، اعتماد سازی و اتحاد بین مردم و مسئولان در صدر مسائل داخلی است.

دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان سمنان تاکید کرد: می بایست با اتحاد و یکپارچگی، همدلی و همزبانی و با الهام از فرامین مقام عظمای ولایت، هوشیاری و بیداری تمام و با صلابت کامل از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی که بامجاهدت انسان های شایسته، ایثار رزمندگان و خون شهدا به دست آمده است دفاع و محافظت کنیم.

نامگذاری سالجاری حکیمانه و مدبرانه بود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز با اشاره به شعار سالجاری، گفت: نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری بسیارحکیمانه و مدبرانه صورت پذیرفته است.

حجت‌الاسلام حسین صبوری، اظهار داشت: باتوجه به شرایط کشور و توجه جامعه جهانی به موضوعات مربوط به کشورمان از جمله مذاکرات هسته ای و اهرم فشار قدرت های استکباری و تحریم علیه ملت شریف ایران، در این ایام بیش از هر زمان دیگر وحدت، همدلی و هم زبانی بین مسئولان نظام و آحاد افراد جامعه به‌ عنوان یک ضرورت ملموس است.

وی ادامه داد: تجربه و تاریخ نشان داده است که در حکومت اسلامی حاکمان جامعه هرچه قدر انسان شایسته و توانمند باشند، تا مردم جامعه او را همراهی نکنند و با آن رهبر هم صدا و هم دل نباشند آن حاکم قوی زمین گیرخواهد شد.

حضور همیشگی ملت ایران در صحنه های حساس تاریخ

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: نمونه این مهم امیرمومنان حضرت علی (ع) است در حالی که آن انسان وارسته و شایسته و بسیار قوی و قدرتمند به علت عدم همراهی، همدلی وهمزبانی مردم و ملت جامعه آن روز، خانه نشین گشته و مدت ۲۵ سال حق خلافت آن امام معصوم توسط دزدان خلافت به سرقت رفته است، لذا رهبر جامعه اسلامی هرچه خوب باشد تا ملت و جامعه او را همراهی نکند به اهداف عالیه حکومت اسلامی نمی رسد.

صبوری با اشاره به حضور همیشگی ملت ایران در صحنه های حساس تاریخ، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم پشتیبانی ملت و حضور در صحنه های حساس و همراهی با امام راحل(ره) در تشکیل انقلاب اسلامی، توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند و از دریای متلاطم مشکلات و فشارهای دشمنان نظام به ساحل پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی برساند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تاریخ به مانشان داده است که یکی از عوامل مهم انحطات و سقوط حکومت ها و دولت ها، عدم توجه به مطالبات مردم و افراد جامعه بوده است که این موضوع باعث نارضایتی مردم و ایجاد شکاف و فاصله آنها با مسئولان و حاکمان خود شده است و در نتیجه عدم همراهی، عدم همدلی و عدم همزبانی مردم با دولتمردان را موجب شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با بیان اینکه باید از خون شهدا و مجاهدت های بزرگمردان ایران اسلامی تقدیر کنیم، تصریح کرد: باتوجه به شعار امسال، همه ما وظیفه داریم ضمن همراهی با مسئولان نظام و حمایت ازخدمت گذاران جامعه دربرابر دشمنان قسم خورده انقلاب متحد شویم.

همدلی و همزبانی دولت و ملت باعث پیشرفت و ترقی کشور است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز پیرامون نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری، هم دلی و هم زبانی دولت و ملت را باعث پیشرفت و ترقی کشور در همه عرصه ها دانست و گفت: توجه به منویات رهبری باعث شکست دشمنان خواهد شد.

حجت الاسلام مصطفی تقوی بابیان اینکه شعار سال باید از سوی مردم و مسئولان به ‌عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه قرار گیرد افزود: نامگذاری مقام معظم رهبری جنبه دستوری دارد و نباید به آن به‌عنوان یک شعار نگریست زیرا هم دلی و هم زبانی دولت و ملت باعث پیشرفت و ترقی کشور در همه عرصه ها خواهد شد.

وی اظهار داشت: شعار سالجاری دارای پیام های فراوانی است، که یکی از این پیام ها این است که رهبر معظم انقلاب، مردم ایران را ملتی شجاع، فهیم و بزرگ می دانند و از مردم خواسته است که دولت را در روند پیشرفت و توسعه کشور یاری کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: ملت فهیم ایران همواره به درستی ثابت کرده اند، که همیشه پشتیبان نظام و انقلاب هستند و از هیچ تلاشی در راستای رسیدن به پیشرفت و تعالی روز افزون کشور فروگذار نیستند و در سالجاری نیز با تحقق شعار «دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی» در راستای توسعه، پیشرفت و سازندگی کشور حماسه خواهند آفرید.

تقوی اضافه کرد: امید است با اجرایی کردن منویات رهبری معظم انقلاب، اتحاد بی نظیر دولت و ملت ایران در جهان به نمایش گذاشته شود زیرا این هم دلی و هم زبانی پاسخ دندان شکنی به دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود.

منویات رهبری نصب العین مسئولان است

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی شهرستان سرخه نیز در این باره ضمن تاکید بر اینکه منویات مقام معظم رهبری، نصب العین ماست گفت: همواره باید در راستای تحقق این خواسته هاکوشا باشیم.

حجت الاسلام صادق بخشی تاکید کرد: تلاش در راستای تحقق شعار سال موجب می شود تا شاهد سالی با برکت همراه موفقیت و سعادت باشیم.

وی افزود: دو عنصر همدلی و همزبانی کارگشا در مسائل داخلی و کارآمد در تحقق اهداف و آرمان های بلند اسلام است لیکن می بایست با تاسی به نصایح مقام معظم رهبری در زمینه اعتماد سازی و اتحاد بین مردم و مسئولان گام های مثمر ثمری برداریم.

شعار سال باید سرلوحه امور قرار گیرد

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی شهرستان میامی هم با بیان اینکه منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای ایجاد همدلی و وحدت مردم و مسئولان مفید است، گفت: این شعار باید سر لوحه تمام فعالیت های سالجاری اقشار فرهنگی و روحانیان در برنامه ریزی هایشان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام مجید بخشی با اشاره به اینکه رهبری هر ساله با هوشمندی خاصی به نامگذاری آن سال مبادرت می ورزند، اظهار داشت: سال۹۴ با تدبیر دور اندیشانه شان، سال دولت وملت، همدلی و همزبانی نام گرفته است که این مهم نشان دهنده حساسیت روابط حسنه و اعتماد گونه بین مردم و مسئولان است.

وی افزود: همدلی و هم زبانی دولت و ملت و اعتماد ملت به دولت زمینه ساز ثبات و امنیت در جامعه خواهد بود که نقش روحانیان در ایجاد این هم دلی بسیار مهم است.

این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی متنوع در سال گذشته، تصریح کرد: باید با هم دلی و تعامل بیشتر اقشار فرهنگی و تاثیر گذار در تحقق شعار سال ۹۴ تمام تلاش خود را بکار ببندیم و امیدواریم این سال جدید برای همه مردم عزیز ما و مسلمان دنیا سالی سر شار از شادمانی و صلح و امنیت باشد.