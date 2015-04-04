به گزارش خبرنگار مهر، «ماجراهای بهادر» به کارگردانی مهدی خرمیان و تهیهکنندگی مرکز پویانمایی صبا با تکنیک عروسکی تک فریمی در ۵۲ قسمت ۱۵ دقیقهای تولید شده و پخش آن از امروز ۱۵ فروردین از شبکه پویا آغاز میشود.
این مجموعه انیمیشن برای مخاطب کودک و نوجوان تهیه شده و داستان آن درباره چند موش است که در زیرزمین یک مغازه قدیمی که فروشنده آن پیرمردی خسیس و کم فروش است زندگی میکنند.
موشها که از مغازه ارتزاق میکنند و همیشه با صاحب مغازه به نام میرزا درگیر هستند، در هر قسمت سعی میکنند دست میرزا را برای مشتریها رو کنند. در این میان موش زرنگ و باهوش به نام بهادر وجود دارد که با همفکری و همکاری او موشها پیروز میشوند.
عوامل تولید این مجموعه عبارتند از نویسنده و طراح: عبدالله علیمراد، نویسنده فیلمنامه: حسین روشن بخش یزدی، کارگردان: مهدی خرمیان، انیماتورها: شکیبا شعبانی، شیوا حسین پور، مهسا شجاع عراقی، تصویربردار: امین پیلارام، ساخت عروسک و آکسسوار: مریم زینل زادگان، افکتهای کامپیوتری: محسن موسوی، مدیر تولید: مهدی موسوی، ساخت دکور: محمد حیدری، امید کیایی، شاهرخ عیوض خانی.
انیمیشن «ماجراهای بهادر» هر روز ساعت ۱۵:۲۲ از شبکه پویا پخش میشود.
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