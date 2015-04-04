۴۰۰ هزار مسافر نوروزی از شهرستان کهگیلویه بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زمان در جلسه ارزیابی عملکرد کمیته های خدمات سفر شهرستان کهگیلویه افزود: از مجموع مسافرانی که از اماکن تفریحی و گردشگری این شهرستان بازدید کردند ۱۴۶ هزار و ۴۹۳ نفر در مراکز اقامتی اسکان یافتند.

وی بافت تاریخی دهدشت، امامزاده سید محمید(ع)، آبشار کمردوغ، امامزاده میرسالار(ع)، لگین راک و آبشار طوف خیمه را از نقاطی دانست که بیشترین گردشگر را جذب کرد.

زمان با بیان اینکه ستاد استقبال از گردشگران نوروزی در هر چهار بخش شهرستان کهگیلویه از ابتدای نوروز تا پایان تعطیلات فعال است، اظهار داشت: علاوه بر این، ستاد خدمات سفرهای نوروزی در بخش مرکزی کهگیلویه مستقر و یک نمایشگاه شامل ۱۶ غرفه در ورودی شهر دهدشت در طی تعطیلات نوروز برپا شد.

همچنین رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کهگیلویه گفت: در طی ایام نوروز این نهاد در سه حوزه امداد و نجات، ایمنی و سلامت مسافران و داوطلب یار امداد و نجات در حال ارائه خدمات است.

سید ابولقاسم بازرگان افزود: در حوزه امداد از ۲۷ اسفند تاکنون به ۱۳ حادثه جاده ای امدادرسانی شد که در این حوادث ۳۱ نفر حادثه دیده که از این تعداد ۱۲ نفر به صورت سرپایی مداوا شده و ۱۹ نفر به مراکز درمانی و بیمارستان ها منتقل شدند.

وی از وقوع سه حادثه کوهستان و صدمه دیدن ۳۰ نفر در این حوادث در این مدت خبر داد.

بازرگان همچنین از توزیع بیش از ۱۸۰۰ عدد دعای سفر، ۸۰۰ حلقه سی دی، دو هزار و ۱۰۰ نقشه، ۴۵۰ بروشور مربوط به ایام فاطمیه و ۹۲۰ بروشور مربوط به مکان های گردشگری بین مسافران خبر داد.

وی یادآور شد: بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر به پست های نوروزی هلال احمر این شهرستان مراجعه کرده اند.