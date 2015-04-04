۵۵درصد تصادفات برون جاده ای همدان ناشی از واژگونی خودرو است

سرهنگ مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس راه استان همدان هنوز ادامه دارد، اظهار داشت: ۱۵ فروردین ماه نیز از ایام اجرای طرح نوروزی پلیس محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیق متوفیان تصادفات جاده ای ایام نوروز توسط پزشکی قانونی اعلام می شود، بیان داشت: با توجه به آمار تاکنون تعداد تلفات تصادفات جاده ای برون شهری استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه ۵۵ درصد تصادفات واژگونی خودرو بوده است، ابراز داشت: علت واژگونی خودروها نیز به دلیل بارندگی و تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو بوده است.

سرهنگ شاکری در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه روز گذشته در محور ساوه - همدان ترافیک سنگینی وجود داشت، افزود: در این مسیر مسافران مسافت ۲۵ کیلومتری را در دو و نیم ساعت طی کردند.

وی اظهار داشت: جاده همدان-ساوه کشش این حجم ترافیک را ندارد و خوشبختانه دیروز حادثه جرحی و یا فوتی رخ نداد.

رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: ۶۸ درصد تصادفات مربوط به خودرو سواری و ۱۸ درصد مربوط به وانت و یک درصد کامیون و ۱۰ درصد نیز موتور سیکلت و یک درصد نیز اتوبوس و مینی بوس بوده است.

سرهنگ شاکری با بیان اینکه در ایام نوروز تا کنون پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تردد در محور های استان همدان به ثبت رسیده است، گفت: روز گذشته از نظر ترافیکی روز سنگینی بود و ۳۵۷ هزار تردد به ثبت رسید.

رئیس پلیس راه استان همدان عمده ترین تخلف را تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و گفت: تخطی از سرعت مطمئنه ۴۲ درصد و عدم توجه به جلو نیز ۲۷ درصد تصادفات را شامل می شود.

شاکری در پایان سخنانش با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس تا پایان روز ۱۵ فروردین ادامه دارد، عنوان داشت: در مجموع در ایام نوروز ۱۳۰ نیروی پلیس در جاده های استان خدمت رسانی کردند.