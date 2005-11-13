همايش دين و رسانه آغاز راهي براي برقراري ارتباط بين اين دو مقوله است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" غلامرضا جمشيديها رئيس دانشكده علوم اجتماعي با تأكيد بر اينكه انقلاب اسلامي ايران تنها انقلابي سياسي نبوده و ابعاد ديگري چون دين و فرهنگ را نيز شامل مي شود، گفت: ناممكن هايي كه در حوزه تعامل اجتماعي حاصل شد و اهم آن تعامل با اصل مدرن بود و همچنين نحوه تعامل اسلامي برخلاف تصور غالبي نظريه پردازان كه اغلب برخورد حذفي است پس از انقلاب اسلامي تغيير يافت و مسير آن در جهت حفظ صورت و تغيير محتوا شكل گرفت، به اين مفهوم كه بعنوان فرع مطرح شده و گسترش محتوا بعنوان اصل قرار گرفته است .

وي در رابطه با برگزاري همايش دين و رسانه در دانشگاه تهران گفت: اين دانشگاه سابقه اي طولاني در تعامل اجتماعي داشته و همواره در زمينه هاي اجتماعي و نظريه پردازي در اين حوزه به شكل شايسته اي پيشتاز بوده است .

جمشيديها گروه ارتباطات دانشگاه تهران را گروهي جوان و با پتانسيل قوي معرفي كرد و گفت: اين همايش كه به همت دانشكده علوم اجتماعي گروه ارتباطات و صداي جمهوري اسلامي برگزار مي شود آغاز يك راه نو است كه قصد دارد رسانه و دين را با يكديگر مرتبط سازد .

در ادامه مراسم آغاز به كار همايش دين و رسانه، عبداللهيان مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اينكه در پي تغييراتي كه در سطح دنيا اتفاق افتاده است حوزه هاي علوم اجتماعي نيز رشد كرده اند، گفت: ما گروه ارتباطات را طوري طراحي كرده ايم كه بسياري از سؤالات پاسخ داده نشده در تاريخ را پاسخ گويند، مانند تحليلهاي ديني كه به بررسي ارتباط دين و رسانه مي پردازد و غالب اين تحليلها بيش از آنكه مسائل سياسي باشند در حوزه علم و ارتباطات قابل بررسي هستند .

وي با اشاره به اينكه به تازگي در دانشگاه استنفورد پيرامون مسئله دين و رسانه كنفرانسي برگزار شده است، گفت: در اين همايش عنوان شد كه رسانه در جهان مدرن وظيفه تكرار اعتقادات ديني را دارد و از اينرو در مناسك ديني هم اين تكرار مشهود است .

مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران يادآورشد: در اين راستا اعتقادات ديني تكرار مي شوند تا باز توليد شوند .

وي افزود: باعث افتخار است كه در فاصله اي اندك، پس از استنفورد در ايران هم همايش دين و رسانه برگزار مي شود و به مسائل مرتبط با اين موضوع مي پردازد و همچنين مطالب جديدي را در اين راستا ارائه مي كند .

محمد رضا جوادي يگانه دبير همايش دين و رسانه نيز در ادامه مراسم، طي سخناني گزارشي از ضرورت و روند برگزاري همايش دين و رسانه را ارائه كرد .

وي گفت: مقوله رسانه و تعامل آن با دين دين رسانه اي و رسانه ديني همواره دغدغه بوده است . بويژه بعد از انقلاب كه رسانه ها به دليل تعلقات ديني قصد ورود به عرصه هاي ديني را داشتند اين دغدغه مشهودتر خواهد بود .

جوادي يگانه تأكيد كرد: تلاش كرديم تا با تعيين هيئت علمي مناسب و آگاه، محورهاي اصلي همايش را براي كارشناسان جستجو كنيم . همچنين در ارائه مقالات از افراد صاحبنظر دعودت كريم تا مقالات خود را ارائه دهند .