پذیرش بیشترین مهمانان نوروزی در ستاد اسكان آموزش و پرورش آبادان

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: جمع تعداد مهمانان نوروزی كه در ستاد اسكان آموزش و پرورش خوزستان اسكان داده شدند یك میلیون و ۲۴۸ هزار و ۹۲۶ نفر روز بود.

وی افزود: در طول فعالیت های ستادهای اسكان آموزش و پرورش در استان حدود ۶۱۶ مورد بازرسی از ستادها انجام شد.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان تصریح كرد: نزدیك به ۵۰۴ هزار نفر روز از مهمانان اسكان داده شده كاروان های راهیان نور بوده و همچنین سرجمع ۷۴۴ هزار و ۹۲۶ نفر روز از مهمانان نیز خانوار بودند.

تقی زاده با اشاره به اینكه ۹۷ هزار و ۶۵۶ نفر از مهمانان در قالب خانوار اسكان داده شدند عنوان كرد: ۴۳۴ هزار و ۷۱۷ نفر روز از مهمانان ستادهای استان فرهنگی و ۳۰۸ هزار و ۲۱۴ نفر روز از مهمانان نیز غیر فرهنگی بودند.

وی در ارتباط با بیشترین مهمانان پذیرش شده در ستادها گفت: ستاد اسكان شهرستان آبادان بیشترین مهمانان نوروزی را پذیرش كرد. بعد از این شهرستان نواحی چهارگانه اهواز بیشترین پذیرش را داشتند.

مدیركل آموزش و پرورش خوزستان در پایان یادآور شد: شهرهای دزفول، اندیمشك، خرمشهر و شوش بعد از آبادان و نواحی چهارگانه اهواز بیشترین پذیرش را داشتند.