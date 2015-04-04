مطالب خواندنی از «ابوعزرائیل» کابوس داعش

سایت مشرق نوشت: در آخرین ماه های سال گذشته ی شمسی، کنیه ی یکی از «مدافعین حرم» در عراق، بر سر زبان ها افتاد. استاد دانشگاهی که به دلیل درخشش در جنگ با «مزدوران سعودی» و «پیروان اسلام آمریکایی» موسوم به «داعش»، به کابوسی برای تروریست های وهابی تبدیل شد و از سوی هم وطنانش، به عنوان «ابوعزرائیل» ملقب گردید.

طی چند ماه، «ابوعزرائیل» به یکی از محبوب ترین چهره های معتقدان به «اسلام ناب محمدی(صلوات الله علیه)» نبدیل شد و امروز بسیاری از جوانان نسلمان با چهره ی او آشنا هستند.

می گویند نام واقعی این مدافع حریم آل الله(صلوات الله علیهم) «ایوب» و قهرمان تکواندو و استاد در تیراندازی با کمان است و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی «تربیت بدنی» تا زمان آغاز جنگ علیه «داعش» در دانشگاه مشغول تدریس بوده است.

تصاویری که پیش رو دارید، «ایوب» را در کنار مادر محترمش به ثبت رسانده است. مردی که این روزها نامش برای «مزدوران سعودی» و «پیروان اسلام آمریکایی» مرگ آفرین است، فرزند بانویی عفیفه و رنج کشیده است که شیرپاک و تربیت صحیحش، امروز چنین شیرمردی را به میدان جهاد و مقاومت فرستاده