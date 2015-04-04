پیكر سه شهید نیروی انتظامی خوزستان در حمیدیه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت سه بامداد روز پنج شنبه ۱۳ فروردین سه نفر از ماموران نیروی انتظامی خوزستان كه در چادر نوروزی ویژه برقراری امنیت مهمانان نوروزی و شهروندان پارك گمبوعه در حال انجام وظیفه بودند توسط افرادی ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیدند كه مراسم تشییع این شهدا امروز صبح با حضور مسئولان استانی و محلی، در شهرستان حمیدیه برگزار شد.

آیت الله سید علی شفیعی و آیت الله محسن حیدری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان، سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان، مسئولان نیروی انتظامی خوزستان، مردم شهید پرور و شیوخ عرب در این مراسم حضور داشتند.

همچنین این مراسم با مشاركت گسترده فرزندان قبایل و طوایف عرب خوزستان، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

مداحی و روضه خوانی عربی و فارسی و همچنین سر دادن شعارهای ضد آل سعودی از برنامه های جانبی این مراسم بود.