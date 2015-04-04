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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

عضو کمیته برنامه و بودجه خبر داد:

وزیر ورزش و جوانان باید به پرسش نمایندگان مجلس پاسخ دهد

وزیر ورزش و جوانان باید به پرسش نمایندگان مجلس پاسخ دهد

نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدانان عنوان کرد: وزیر ورزش و جوانان قول‌هایی در زمینه توجه به بخش جوانان و توزیع عادلانه امکانات ورزشی به استان‌های داده بود که هیچ‌کدام محقق نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی، با اشاره به اینکه سوال او از گودرزی در دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است، در باره سوال توضیح داد: آقای گودرزی قول داده بود که به شکلی متوازن به استعدادهای ورزشی استان‌ها بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر قرار بود وزارت ورزش و جوانان به صورت عادلانه امکانات و منابع ورزشی را با اولویت استان‌های کم برخوردار توزیع کنند که متاسفانه در طول سال گذشته، وزارتخانه مربوطه در این زمینه عملکرد قابل دفاعی نداشت.

وی افزود: گودرزی مسئولیت رسیدگی به مسائل و مشکلات جوانان را بر عهده  داد اما نه تنها توجه و برنامه جدی در این حوزه در وزارتخانه ورزش و جوانان دیده نشد، بلکه مسائل جوانان که بیشترین جمعیت جامعه ایران را به خود اختصاص داده‌اند تحت شعاع مسائل ورزشی و به ویژه مسائل حاشیه‌ای برخی باشگاه‌ها قرار گرفت.

این نماینده تاکید کرد که روز سه شنبه ۱۸ فروردین سوال او و عده دیگر از نمایندگان در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: هر نماینده سوال خود را با وزیر ورزش و جوانان در میان خواهد گذاشت و محور مسائل نیست. اما سوال من و احمد شوهانی نماینده دیگر استان لرستان یکی است.

خبرگزاری خانه ملت در این رابطه نوشت: بر اساس دستور کار منتشر شده توسط مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۸ فروردین محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات زهره طبیب زاده نوری نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، حسین طلا نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، حمید رسایی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، علی محمد احمدی نماینده دهلران، آبدانان و دره شهر، احمد شوهانی نماینده ایلام، سیروان، چرداول، مهران و ملکشاهی، نادر قاضی پور نماینده ارومیه و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به کمیسیون فرهنگی خواهد رفت.

کد مطلب 2526191

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