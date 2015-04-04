موفقیت کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در جشنواره بورس ایده ها

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر چیت گران از کارشناسان شرکت برق منطقه ای سمنان ارائه دهنده ایده «طراحی و ساخت رله تشخیص خطای اتصال زمین ولتاژ مستقیم» در سومین جشنواره بورس ایده ها در حوزه انرژی، محور صنعت آب و برق، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این شرکت، هدف از این اختراع را شناسایی سریع و به موقع انواع اتصال زمین اعم از مثبت به زمین، منفی به زمین و با مقاوت یا بدون مقاومت و همچنین اتصال همزمان قطب های مثبت و منفی دانست و افزود: این شناسایی به گونه ای که سریعا و به محض وقوع اتصالی بتوان مسیر معیوب را از مسیر سالم تشخیص داده و آن را مجزا کرد تا مابقی سیستم به شکل صحیح به کار خود ادامه داده تا عیب مسیر معیوب برطرف شود.

وی با اشاره به نقش اساسی تغذیه مستقیم (DC supply) در بسیاری از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی گفت: اهمیت تغذیه مستقیم در تجهیزات الکتریکی و مکانیکی به گونه ای که از کار افتادن آن موجب غیر فعال شدن بسیاری از سیستم های قدرت و کنترلی می شود.

چیت گران اهمیت رله تشخیص خطای اتصال زمین ولتاژ مستقیم را در پست های فشار قوی برق مهم دانست و گفت: تغذیه رله های حفاظتی در پست های فشار قوی برق، توسط ولتاژ مستقیم تامین می شود و اختلال در آن باعث از کار افتادن رله ها و عدم عملکرد سیستم حفاظتی شده و در نهایت کاهش پایداری شبکه، آسیب به تجهیزات فشار قوی و ضعیف و اعمال خاموشی های گسترده را در پی خواهد داشت.

سومین جشنواره بورس ایده ها درحوزه انرژی به همت مركز كارآفريني و با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و با هدف تحقق کسب ایده ها در زمینه انرژی، ارتقاء سطح علمی دانشجویان و اساتید و علاقه مندان در حوزه انرژی و گسترش فناوري، خلاقيت و ايده پروري برگزار شد که از ۴۱ ایده ارائه شده از سراسر کشور، شش ایده به عنوان ایده برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.