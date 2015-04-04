عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در تعطیلات نوروز ۲۵۹ عملیات آتش نشانی در استان قم به وقوع پیوست که شامل ۴۹ عملیات اطفای حریق، ۱۳۱ عملیات ایمن سازی، ۴۶ عملیات نجات و ۳۳ مورد اطفای حریق ضایعات می‌شود.

وی ادامه داد: حوادثی که گروه‌های آتش نشانی به محل آنها اعزام شده‌اند ۱۵ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با بیان اینکه تعداد عملیات آتش نشانی، مصدومان و فوتی‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است افزود: در سال گذشته شاهد فوت چهار نفر بودیم اما این تعداد در تعطیلات امسال به یک نفر کاهش یافت. تعداد عملیات انجام شده در سال گذشته ۲۸۷ مورد بوده است اما امسال ۲۵۹ مورد عملیات انجام شده است.

وی بیان کرد: در روز طبیعت سازمان آتش نشانی ۱۴ مورد استقرار خودرو در بوستان‌ها و ورودی‌های شهر داشته است.

جعفری ادامه داد: در روز طبیعت ۱۹ عملیات آتش نشانی انجام شد که شامل ۵ مورد اطفای حریق، ۳ مورد ایمن سازی، ۵ مورد عملیات نجات و ۶ مورد حریق ضایعات می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی در پایان از شهروندان قم به دلیل رعایت نکات ایمنی که منجر به کاهش حوادث شده تقدیر کرد.