بهره برداری از پایانه مسافربری مرکزی تبریز تا پایان سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی شنبه در بازدید سرزده از پایانه مسافربری مرکزی تبریز اظهار داشت: خوشبختانه نوروز امسال روند خدمت‌رسانی به میهمانان نوروزی مناسب بوده بطوریکه سفر مسافران نوروزی به استان نسبت به سال ‌های گذشته بهتر شده و امیدواریم مسافرانی که آذربایجان شرقی و تبریز را برای گذراندن تعطیلات نوروزی انتخاب کرده بوداند با خاطره‌ای خوش به محل زندگی خود برگردند.

وی اتمام پروژه پایانه مرکزی تبریز را از مهمترین عوامل در ارائه خدمات مطلوب تر به مسافران عازم استان و تبریز دانست و تصریح کرد: امیدواریم با تسریع اقدامات مجموعه شهرداری، پایانه مرکزی تبریز تا پایان سال جاری تکمیل و جهت تسهیل کامل مسافران و شهروندان مورد بهره برداری قرار گیرد.