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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

در آخرین روز تعطیلات نوروزی/

سوانح رانندگی در خراسان رضوی ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در خراسان رضوی ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت

مشهد- معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان رضوی گفت: آخرین روز از تعطیلات نوروزی در محور های این استان با ۱۱ حادثه و ۲۷ مجروح داشت.

اسماعیل بهمن ابادی در گفتگو با مهر بیان کرد: چهاردهم فروردین ماه و آخرین روز از تعطیلات نوروزی با ۱۱ حادثه  همراه بود که از این تعداد ۹ مورد از حوادث گزارش شده مربوط به حوادث جاده ای بود.

وی بیان کرد: حوادث روز گذشته موجب امداد رسانی به ۲۷ نفر حادثه دیده شد که از این تعداد ۱۹ نفر مجروح و مصدوم شدند.

وی افزود: از مجموع افراد دچار مصدومیت تعداد ۱۲ نفر برای رسیدگی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته ۲۵۵ خدمات مناسبتی به مسافران ارائه شد ادامه داد: این خدمات توسط ۳۲۵ نیروی عملیاتی مستقر در ۴۷ پایگاه امداد و نجات سطح استان به زائران و گردشگران ارایه شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان رضوی همچنین از اسکان ۳۴ نفر از گردشگران توسط پایگاه های امداد و نجات در سطح استان خبر داد.

وی افزود: مشهد با ۵ مورد حادثه روز گذشته حادثه خیزترین شهر و خواف با ۲ مورد حادثه و تایباد، فریمان، رشتخوار و سبزوار هرکدام با ثبت یک حادثه دیگر شهرستان های حادثه‌خیز استان بودند.

 

کد مطلب 2526208

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