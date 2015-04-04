۱۳۰۰ مجوز برای طرح های مشاغل خانگی در لرستان صادر شد

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان سال گذشته هزار و ۳۹۱ مجوز برای طرح های مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

وی با اشاره به معرفی این طرح ها به بانکهای عامل در استان یادآور شد: همچنین پنج میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان برای طرح های مشاغل خانگی در استان اختصاص پیدا کرده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: تاکنون ۱۰۰ نفر از متقاضیان پرونده خود را برای دریافت تسهیلات تکمیل و تسهیلات مورد نیاز را دریافت کرده اند.

آشتاب سرانه تسهیلات برای هر شغل خانگی را چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تسهیلات مربوط به طرح های مشاغل خانگی در استان دیماه سال گذشته به استان ابلاغ شده است.

وی در ادامه سخنان خود به اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به معافیت سهم بیمه ای کارفرمایان اشاره و عنوان کرد: طی سال گذشته ۵۴۹ پرونده در این زمینه بررسی و در نتیجه ۵۴۸ پرونده مورد تایید قرار گرفت که به اداره کل تامین اجتماعی لرستان ارجاع داده شد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی لرستان افزود: در این راستا ۴۶۸ کارفرما توانستند از شرایط معافیت بیمه ای ماده ۸۰ استفاده کنند.

آشتاب ادامه داد: با اجرای این ماده قانونی زمینه اشتغال هزار و ۳۷۱ نفر در استان فراهم شد.