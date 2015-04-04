سرپرست ولایت خوست متهم به شرکت در عملیات انتحاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، روز پنجشنبه مخالفان سرپرست ولایت خوست علیه وی راهپیمایی برگزار کرده بودند که حمله انتحاری شدیدی به وقوع پیوست و بیش از ۸۰ نفر کشته و زخمی شدند. معترضان، سرپرست این ولایت را عامل این انتحاری میدانند.

روز پنجشنبه (۱۳ فروردین) زمانی که مخالفان سرپرست ولایت خوست علیه وی راهپیمایی برگزار کرده بودند، حمله ی انتحاری شدیدی به وقوع پیوست که دست کم ۱۸ تن کشته و ۶۴ نفر دیگر زخمی شدند.

معترضان، سرپرست ولایت خوست را عامل این انتحاری می دانند و خواستار محاکمه وی شدند.

اصولی، نماینده پارلمان افغانستان گفت: ما عبدالجبار نعیمی و دوستان او را عامل رویداد روز پنجشنبه می دانیم که در آن شماری از مردم بر اثر شلیک گلوله محافظان او شهید شدند.

وی در حال حاضر در کابل به سر می برد و این اتهامات را رد می کند.